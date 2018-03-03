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Ахметов и Жемалетдинов отказываются переподписывать договоры с ООО "ФК "Рубин"

Полузащитники "Рубина" Ильзат Ахметов и Рифат Жемалетдинов отказываются переподписывать договоры с ООО "ФК "Рубин", из-за чего казанский клуб не может завершить переход в новую форму собственности, информирует "Бизнес online".

Агент Ахметова Иракли Гегечкория против переподписания контракта на прежних условиях. Представитель игрока пытается воспользоваться ситуацией и требует дополнительных выплат и гарантий попаданий в основу. В клубе не согласны с его требованиями.

Еще одним игроком, который не захотел ставить подпись под договором стал Жемалетдинов. Агент футболиста Павел Андреев (он же ведет дела Канунникова) пытается увезти игрока из Татарстана.

Сейчас стороны близки к компромиссу. "Рубину" пришлось пойти на уступки, так как тренер Курбан Бердыев заинтересован в Жемалетдинове.

Ранее стало известно, что полузащитник Максим Канунников также отказался подписывать новый контракт и покинул клуб в качестве свободного агента. В данный момент "Рубин" проходит процедуру перевода из формы МАУ в ООО (с тремя учредителям – Курбаном Бердыевым, Рустемом Саймановым и Рустамом Саяховым).
Теги: Рубин
Сегодня, 13:10
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№10 Написал: nami-sv (Сегодня, 14:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Шампиньон,
Я что-то выдумал и этих фактов не было?Так что мальчик,увы,для кого-то и Нью-Васюки
столица мира.Так что на некоторые симптомы своего здоровья обрати внимание.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
№9 Написал: Шампиньон Столица Мира (Сегодня, 14:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
nami-sv,
Ты болен, и видимо необратимо.
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
№8 Написал: soloz Россия (Сегодня, 14:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ВАУ !! И тут одни свиньи...ну что за порода такая...СВИНАЯ !! stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№7 Написал: nami-sv (Сегодня, 14:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: trent
пусть пистуют в бомжатню...

Это точно.Про этих ребят ничего сказать не могу,а вот что в бомжатнике одна гниль охочая до денег всегда собирается,известно всем.За тридцать серебренников они готовы и совесть продать.Хотя про какую советь применительно к ним говорить!Мало своих скандалистов было,так собрали ещё и с клубов.Один Бздю что стоит.Некоторые представители этого чмошного клуба(как нынешние та и прежние) даже бросив всё ломанулись в Анжи к Керимову почуяв наживу.Денисов,Ионов,Шатов,Жирков,Кокорин..Бухаров,Быстров....продолжение следует...Кстати Смолов тоже из этой компашки,если что..
Клуб любителей "кавказкой кухни"...
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
№6 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 14:02) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Опять Жемалетдинов воду мутит. Вот смотришь на его карьеру после Локо и думаешь - да и пофиг что его Смородская сплавила, зря только ругали ее за этот трансфер
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№5 Написал: trent (Сегодня, 13:48) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
пусть пистуют в бомжатню...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№4 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 13:45) #
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Болеет за:
«Факел»
Все беды российского футбола от агентов.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№3 Написал: nami-sv (Сегодня, 13:33) #
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  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Цитата: nami-sv
Тоже в бомжи намылились?

В любом случае не в свиньи.По вашей части кавказ,негры и арабы.

Расист ты однако,чёрная твоя душа.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:27) #
  • -6
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nami-sv
Тоже в бомжи намылились?

В любом случае не в свиньи.По вашей части кавказ,негры и арабы.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: nami-sv (Сегодня, 13:24) #
  • -9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тоже в бомжи намылились?
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
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