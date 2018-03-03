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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Ахметов и Жемалетдинов отказываются переподписывать договоры с ООО "ФК "Рубин"
Полузащитники "Рубина" Ильзат Ахметов и Рифат Жемалетдинов отказываются переподписывать договоры с ООО "ФК "Рубин", из-за чего казанский клуб не может завершить переход в новую форму собственности, информирует "Бизнес online".
Агент Ахметова Иракли Гегечкория против переподписания контракта на прежних условиях. Представитель игрока пытается воспользоваться ситуацией и требует дополнительных выплат и гарантий попаданий в основу. В клубе не согласны с его требованиями.
Еще одним игроком, который не захотел ставить подпись под договором стал Жемалетдинов. Агент футболиста Павел Андреев (он же ведет дела Канунникова) пытается увезти игрока из Татарстана.
Сейчас стороны близки к компромиссу. "Рубину" пришлось пойти на уступки, так как тренер Курбан Бердыев заинтересован в Жемалетдинове.
Ранее стало известно, что полузащитник Максим Канунников также отказался подписывать новый контракт и покинул клуб в качестве свободного агента. В данный момент "Рубин" проходит процедуру перевода из формы МАУ в ООО (с тремя учредителям – Курбаном Бердыевым, Рустемом Саймановым и Рустамом Саяховым).
Агент Ахметова Иракли Гегечкория против переподписания контракта на прежних условиях. Представитель игрока пытается воспользоваться ситуацией и требует дополнительных выплат и гарантий попаданий в основу. В клубе не согласны с его требованиями.
Еще одним игроком, который не захотел ставить подпись под договором стал Жемалетдинов. Агент футболиста Павел Андреев (он же ведет дела Канунникова) пытается увезти игрока из Татарстана.
Сейчас стороны близки к компромиссу. "Рубину" пришлось пойти на уступки, так как тренер Курбан Бердыев заинтересован в Жемалетдинове.
Ранее стало известно, что полузащитник Максим Канунников также отказался подписывать новый контракт и покинул клуб в качестве свободного агента. В данный момент "Рубин" проходит процедуру перевода из формы МАУ в ООО (с тремя учредителям – Курбаном Бердыевым, Рустемом Саймановым и Рустамом Саяховым).
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