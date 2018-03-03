Валерий Карпин: "Краснодар" и до Шалимова был такой же (видео)

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:59
Унаи Эмери: "ПСЖ" готов к матчу с "Реалом"
Унаи Эмери: "ПСЖ" готов к матчу с "Реалом"
Вчера, 23:49
Станция метро "ЦСКА" футбольным любителям жизнь не облегчит (2)
Станция метро "ЦСКА" футбольным любителям жизнь не облегчит (2)
Вчера, 23:47
Унаи Эмери: "ПСЖ" готов к матчу с "Реалом"
Унаи Эмери: "ПСЖ" готов к матчу с "Реалом"
Вчера, 23:38
Василий Уткин: игра ЦСКА – это пытка (7)
Василий Уткин: игра ЦСКА – это пытка (7)
Вчера, 23:25
Пресс-атташе "Ростова" перепутал Карпина с Газзаевым (видео) (2)
Пресс-атташе "Ростова" перепутал Карпина с Газзаевым (видео) (2)
Вчера, 23:08
Голы Салаха и Мане принесли "Ливерпулю" победу над "Ньюкаслом" (1)
Голы Салаха и Мане принесли "Ливерпулю" победу над "Ньюкаслом" (1)
Вчера, 22:44
Неймар перенес операцию на травмированной ноге
Неймар перенес операцию на травмированной ноге
Вчера, 22:36
Олег Шатов: это был самый долгий день в моей жизни (видео) (2)
Олег Шатов: это был самый долгий день в моей жизни (видео) (2)
Вчера, 22:33
Тестовый матч "Рубин" - "Уфа" пройдёт 6 или 7 мая
Тестовый матч "Рубин" - "Уфа" пройдёт 6 или 7 мая
Вчера, 22:22
Александр Головин провел сотый матч за ЦСКА (2)
Александр Головин провел сотый матч за ЦСКА (2)
Вчера, 22:18
Александр Гацкан: одна из главных неудач – это легкий пенальти, который судья поставил (видео)
Александр Гацкан: одна из главных неудач – это легкий пенальти, который судья поставил (видео)
Вчера, 22:17
Олег Шатов: у меня вообще нет никакой реакции на Манчини. Наши пути разошлись (видео) (6)
Олег Шатов: у меня вообще нет никакой реакции на Манчини. Наши пути разошлись (видео) (6)
Вчера, 22:04
Виктор Классон: сегодня мы заслужили победу над "Ростовом" (1)
Виктор Классон: сегодня мы заслужили победу над "Ростовом" (1)
Вчера, 21:52
Дмитрий Скопинцев: будем действовать по плану Карпина и, думаю, всё получится (видео) (3)
Дмитрий Скопинцев: будем действовать по плану Карпина и, думаю, всё получится (видео) (3)
Вчера, 21:30
"ПСЖ" перед матчем с "Реалом" обыграл "Труа"
"ПСЖ" перед матчем с "Реалом" обыграл "Труа"
Вчера, 21:27
Игорь Шалимов: "Ростов" хорошо защищался (1)
Игорь Шалимов: "Ростов" хорошо защищался (1)
Вчера, 21:22
Валерий Карпин: проиграть 3:1 или 2:1 – разницы никакой (6)
Валерий Карпин: проиграть 3:1 или 2:1 – разницы никакой (6)
Вчера, 21:03
ЦСКА - "Урал": фотоотчет матча
ЦСКА - "Урал": фотоотчет матча
Вчера, 20:54
"Краснодар" одержал победу над "Ростовом" (28)
"Краснодар" одержал победу над "Ростовом" (28)
Вчера, 20:40
Массимо Каррера: "Локомотив", "Спартак", "Зенит" и ЦСКА - в одной весовой категории (7)
Массимо Каррера: "Локомотив", "Спартак", "Зенит" и ЦСКА - в одной весовой категории (7)
Вчера, 20:02
"Шальке" обыграл "Герту" и вышел на второе место
"Шальке" обыграл "Герту" и вышел на второе место
Вчера, 19:34
Александр Рязанцев: судейство было по делу (видео) (2)
Александр Рязанцев: судейство было по делу (видео) (2)
Вчера, 19:26
Артур Нигматуллин: мне кажется, на поле по 5 рублей тысяч 10 собрать можно (видео) (12)
Артур Нигматуллин: мне кажется, на поле по 5 рублей тысяч 10 собрать можно (видео) (12)
Вчера, 19:05
"Зенит" не сможет подать протест (24)
"Зенит" не сможет подать протест (24)
Вчера, 19:00
Валерий Карпин: предстартовое волнение есть
Валерий Карпин: предстартовое волнение есть
Вчера, 18:38
Крестовское побоище (26)
Крестовское побоище (26)
Вчера, 18:31
"Зенит" вдевятером сыграл вничью с "Амкаром" (223)
"Зенит" вдевятером сыграл вничью с "Амкаром" (223)
Вчера, 18:22
"Бернли" вырвал победу у "Эвертона"
"Бернли" вырвал победу у "Эвертона"
Вчера, 18:07
Массимо Каррера: в первом круге "Локомотив" показал себя сильной командой и заслужил победу (10)
Массимо Каррера: в первом круге "Локомотив" показал себя сильной командой и заслужил победу (10)
Вчера, 17:21
"Жирона" в гостях обыграла "Вильярреал"
"Жирона" в гостях обыграла "Вильярреал"
Вчера, 17:12
Таски, Боккетти и Зе Луиш не готовятся к матчу с "Локомотивом" (13)
Таски, Боккетти и Зе Луиш не готовятся к матчу с "Локомотивом" (13)
Вчера, 17:05
Игорь Акинфеев провел 180-й сухой матч в чемпионате (1)
Игорь Акинфеев провел 180-й сухой матч в чемпионате (1)
Вчера, 16:48
Ролан Гусев: ЦСКА одержал закономерную победу над "Уралом" (1)
Ролан Гусев: ЦСКА одержал закономерную победу над "Уралом" (1)
Валерий Карпин: "Краснодар" и до Шалимова был такой же (видео)
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился своим мнением о поражении команды в матче с "Краснодаром".
- Довольны ли вы действиями своей команды?
- Когда проиграли 1:3, довольным быть сложно. Были моменты, которые можно было бы занести в актив, но раз проиграли, то занесем их в пассив. Оценка матча – неудовлетворительная.
- «Ростов» играл очень нетипично для себя. Была сделана большая ставка на атаку. Согласны ли вы с тем, что эта ставка себя не оправдала?
- Естественно, атаковать надо было, предусматривая, чтобы не было контратак. Вот с этим как раз не справились. «Краснодару» давать пространство нельзя. Есть неудовлетворенность этой игрой.
- Раньше вратари падали, держа руки вверху. Сейчас в эпизоде с первым голов голкипер упал, держа руки внизу. Как вы оцените этот момент?
- Вратари – отдельная тема. Оценивать, где были руки – вниз или вверх – неправильно. Как сказали ребята, в том эпизоде было 2 рикошета, которые изменили направление мяча. Винить Песьякова в этом голе не совсем правильно. По крайней мере, его одного винить неправильно.
- Это ваше первое поражения у руля «Ростова». Что вас не удовлетворило в организации игры? В чем вы видите резервы для усиления?
- Резервы, прежде всего, кроются в игре с мячом. Одно дело, когда ты играешь на сборах, где на тебя ничего не давит. Другое дело, когда ты играешь в чемпионате – ответственность абсолютно другая. У нас не получался выход из обороны до первого гола. Мяч чуть-чуть обжигал ноги, хотя это нормально для первого матча на выезде с «Краснодаром». Можно списать на это. После первого гола вроде бы было получше, но не хватило, чтобы обыграть «Краснодар».
- Вас не удивило смещение Смолова в край и использование Классона в роли центрального форварда?
- Да нет, все было ожидаемо. Не важно, кто уходил на фланг, а кто сваливался в центр – в середине всегда было 4-5 человек, и крайние защитники поднимались. Имена игроков роли не играют. Это визитная карточка «Краснодара». В принципе с этим проблем не было. Третий гол я не беру, когда была контратака. Мы сами раскрылись, стали играть в четыре защитника. Прошла наша атака 4 в 4, в ответ мы получили третий гол, который я бы даже не разбирал, потому что это была крайняя мера. А вот с тем, что была контратака во втором голе, когда назначили пенальти, как раз надо разбираться.
- Какие задачи перед вами поставило руководство клуба?
- Задачи были поставлены понятные – набирать как можно больше очков и спокойно закончить чемпионат. Конкретные задачи будем ставить уже на следующий сезон.
- У некоторых тренеров есть понятие – «не угадал с составом». Сейчас вы можете сказать эту фразу?
- Возможно, да. По одной позиции наверно все-таки да. Не могу сказать фамилию, но не угадал с одной позиции. Но от одного игрока зависит не все. После игры можно говорить все, что угодно, но другой игрок мог выйти и сыграть еще хуже. Смысла корить себя за это нет.
- Вас многое объединяет с Шалимовым. Насколько он сейчас изменился?
- Изменился? Волос стало меньше, погрузнел с тех пор, когда мы играли с ним вместе. Характер не изменился – каким был, таким и остался.
- А насколько вам близок тренерский стиль Шалимова?
- Здесь не столько тренерское кредо, сколько стиль команды. «Краснодар» и до Игоря Михайловича был такой же. Тренер только внес какие-то свои изменения, но «Краснодар» как играл с мячом, так и продолжает пытаться играть с ним.
- Можно ли сказать, что Шалимов вас тактически переиграл?
- Раз выиграл 3:1, то окей.
Rusfootball.info
- Довольны ли вы действиями своей команды?
- Когда проиграли 1:3, довольным быть сложно. Были моменты, которые можно было бы занести в актив, но раз проиграли, то занесем их в пассив. Оценка матча – неудовлетворительная.
- «Ростов» играл очень нетипично для себя. Была сделана большая ставка на атаку. Согласны ли вы с тем, что эта ставка себя не оправдала?
- Естественно, атаковать надо было, предусматривая, чтобы не было контратак. Вот с этим как раз не справились. «Краснодару» давать пространство нельзя. Есть неудовлетворенность этой игрой.
- Раньше вратари падали, держа руки вверху. Сейчас в эпизоде с первым голов голкипер упал, держа руки внизу. Как вы оцените этот момент?
- Вратари – отдельная тема. Оценивать, где были руки – вниз или вверх – неправильно. Как сказали ребята, в том эпизоде было 2 рикошета, которые изменили направление мяча. Винить Песьякова в этом голе не совсем правильно. По крайней мере, его одного винить неправильно.
- Это ваше первое поражения у руля «Ростова». Что вас не удовлетворило в организации игры? В чем вы видите резервы для усиления?
- Резервы, прежде всего, кроются в игре с мячом. Одно дело, когда ты играешь на сборах, где на тебя ничего не давит. Другое дело, когда ты играешь в чемпионате – ответственность абсолютно другая. У нас не получался выход из обороны до первого гола. Мяч чуть-чуть обжигал ноги, хотя это нормально для первого матча на выезде с «Краснодаром». Можно списать на это. После первого гола вроде бы было получше, но не хватило, чтобы обыграть «Краснодар».
- Вас не удивило смещение Смолова в край и использование Классона в роли центрального форварда?
- Да нет, все было ожидаемо. Не важно, кто уходил на фланг, а кто сваливался в центр – в середине всегда было 4-5 человек, и крайние защитники поднимались. Имена игроков роли не играют. Это визитная карточка «Краснодара». В принципе с этим проблем не было. Третий гол я не беру, когда была контратака. Мы сами раскрылись, стали играть в четыре защитника. Прошла наша атака 4 в 4, в ответ мы получили третий гол, который я бы даже не разбирал, потому что это была крайняя мера. А вот с тем, что была контратака во втором голе, когда назначили пенальти, как раз надо разбираться.
- Какие задачи перед вами поставило руководство клуба?
- Задачи были поставлены понятные – набирать как можно больше очков и спокойно закончить чемпионат. Конкретные задачи будем ставить уже на следующий сезон.
- У некоторых тренеров есть понятие – «не угадал с составом». Сейчас вы можете сказать эту фразу?
- Возможно, да. По одной позиции наверно все-таки да. Не могу сказать фамилию, но не угадал с одной позиции. Но от одного игрока зависит не все. После игры можно говорить все, что угодно, но другой игрок мог выйти и сыграть еще хуже. Смысла корить себя за это нет.
- Вас многое объединяет с Шалимовым. Насколько он сейчас изменился?
- Изменился? Волос стало меньше, погрузнел с тех пор, когда мы играли с ним вместе. Характер не изменился – каким был, таким и остался.
- А насколько вам близок тренерский стиль Шалимова?
- Здесь не столько тренерское кредо, сколько стиль команды. «Краснодар» и до Игоря Михайловича был такой же. Тренер только внес какие-то свои изменения, но «Краснодар» как играл с мячом, так и продолжает пытаться играть с ним.
- Можно ли сказать, что Шалимов вас тактически переиграл?
- Раз выиграл 3:1, то окей.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.