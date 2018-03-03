Валерий Карпин: "Краснодар" и до Шалимова был такой же (видео)

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился своим мнением о поражении команды в матче с "Краснодаром".- Когда проиграли 1:3, довольным быть сложно. Были моменты, которые можно было бы занести в актив, но раз проиграли, то занесем их в пассив. Оценка матча – неудовлетворительная.- Естественно, атаковать надо было, предусматривая, чтобы не было контратак. Вот с этим как раз не справились. «Краснодару» давать пространство нельзя. Есть неудовлетворенность этой игрой.- Вратари – отдельная тема. Оценивать, где были руки – вниз или вверх – неправильно. Как сказали ребята, в том эпизоде было 2 рикошета, которые изменили направление мяча. Винить Песьякова в этом голе не совсем правильно. По крайней мере, его одного винить неправильно.- Резервы, прежде всего, кроются в игре с мячом. Одно дело, когда ты играешь на сборах, где на тебя ничего не давит. Другое дело, когда ты играешь в чемпионате – ответственность абсолютно другая. У нас не получался выход из обороны до первого гола. Мяч чуть-чуть обжигал ноги, хотя это нормально для первого матча на выезде с «Краснодаром». Можно списать на это. После первого гола вроде бы было получше, но не хватило, чтобы обыграть «Краснодар».- Да нет, все было ожидаемо. Не важно, кто уходил на фланг, а кто сваливался в центр – в середине всегда было 4-5 человек, и крайние защитники поднимались. Имена игроков роли не играют. Это визитная карточка «Краснодара». В принципе с этим проблем не было. Третий гол я не беру, когда была контратака. Мы сами раскрылись, стали играть в четыре защитника. Прошла наша атака 4 в 4, в ответ мы получили третий гол, который я бы даже не разбирал, потому что это была крайняя мера. А вот с тем, что была контратака во втором голе, когда назначили пенальти, как раз надо разбираться.- Задачи были поставлены понятные – набирать как можно больше очков и спокойно закончить чемпионат. Конкретные задачи будем ставить уже на следующий сезон.- Возможно, да. По одной позиции наверно все-таки да. Не могу сказать фамилию, но не угадал с одной позиции. Но от одного игрока зависит не все. После игры можно говорить все, что угодно, но другой игрок мог выйти и сыграть еще хуже. Смысла корить себя за это нет.- Изменился? Волос стало меньше, погрузнел с тех пор, когда мы играли с ним вместе. Характер не изменился – каким был, таким и остался.- Здесь не столько тренерское кредо, сколько стиль команды. «Краснодар» и до Игоря Михайловича был такой же. Тренер только внес какие-то свои изменения, но «Краснодар» как играл с мячом, так и продолжает пытаться играть с ним.- Раз выиграл 3:1, то окей.