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"Реал" в гостях обыграл "ПСЖ" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

"ПСЖ" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов потерпел поражение от "Реала" и вылетел из турнира.

Лига чемпионов

1/8 финала

Матч 1 - 1:3

"ПСЖ" – "Реал Мадрид" 1:2

Голы: Кавани, 71 - Роналду, 51, Каземиро, 80.

ПСЖ: Ареола, Силва, Маркиньос, Берчиче, Алвес, Мотта (Пасторе, 59), Верратти, Рабьо, Ди Мария (Дракслер, 76), Мбаппе (Диарра, 85), Кавани.

"Реал": Навас, Рамос, Варан, Марсело, Карвахаль, Каземиро, Ковачич (Кроос, 71), Васкес, Асенсио (Иско, 82), Бензема (Бэйл 76), Роналду.

Предупреждения: Верратти, 20, Ковачич, 32, Рамос, 78.
Удаление: Верратти, 66.
Теги: Реал ПСЖ
Сегодня, 00:39
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(3)
№9 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Реал просто хорош даже без Кросса и Модрича, команда вышла на пик к решающим матчам ЛЧ
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№8 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 00:52) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
А где то в сторонке стоял Дзюба и улыбался...
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№7 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:50) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: Alter ego
Крайне унылая игра от ПСЖ. Без Неймара нет фантазисты

И с ним тоже нет
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: Alter ego (Сегодня, 00:48) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Крайне унылая игра от ПСЖ. Без Неймара нет фантазисты
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№5 Написал: нетрал (Сегодня, 00:47) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
не помогли даже гребаные фанаты..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: spiri (Сегодня, 00:45) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
не судьба Эмери...наверно,уберут... flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:44) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
ПСЖ нужно научится реализовывать свои моменты с топ-командами.
И нету у них такого взаимопонимания в атаке, как у Реала.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:43) #
  • +1
  •  (3)

ПСЖ просто ноль
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 00:41) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
псж надо еще пару-тройку игроков за 200 лямов купить,может тогда пройдут в 1\4 smile
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
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