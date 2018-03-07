"Реал" в гостях обыграл "ПСЖ" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

"ПСЖ" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов потерпел поражение от "Реала" и вылетел из турнира.Лига чемпионов1/8 финалаМатч 1 - 1:3Кавани, 71 - Роналду, 51, Каземиро, 80.ПСЖ: Ареола, Силва, Маркиньос, Берчиче, Алвес, Мотта (Пасторе, 59), Верратти, Рабьо, Ди Мария (Дракслер, 76), Мбаппе (Диарра, 85), Кавани."Реал": Навас, Рамос, Варан, Марсело, Карвахаль, Каземиро, Ковачич (Кроос, 71), Васкес, Асенсио (Иско, 82), Бензема (Бэйл 76), Роналду.Предупреждения: Верратти, 20, Ковачич, 32, Рамос, 78.Удаление: Верратти, 66.