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"Барселона" объявила, что достигла договоренности о переходе Артура

"Барселона" объявила о договоренности о переходе полузащитника "Гремио" Артура.

Каталонский клуб заплатит за 21-летнего бразильца 30 миллионов евро, еще девять предусмотрены в качестве бонусов. Игрок присоединится к новой команде в июле.

Сегодня, 16:37
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№3 Написал: культурный человек (Сегодня, 17:35) #
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Болеет за:
«Барселона»
Цитата: jeyson1328
куда им столько полузащитников?

он придет только летом.. кто-то явно должен уйти.. Гомеш например..


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Эх!
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
№2 Написал: jeyson1328 Мурманск (Сегодня, 16:59) #
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Болеет за:
«Рубин»
куда им столько полузащитников? там 40(или 30) млн паулиньо сидит на лавке, плюс 105 миллионный дембеле...
Регистрация: 18.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 16:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
Манчини загрустил
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
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