"Барселона" объявила, что достигла договоренности о переходе Артура

[BREAKING NEWS] Agreement for Arthur transfer. https://t.co/KZWyOoVj52 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 11, 2018

"Барселона" объявила о договоренности о переходе полузащитника "Гремио" Артура.Каталонский клуб заплатит за 21-летнего бразильца 30 миллионов евро, еще девять предусмотрены в качестве бонусов. Игрок присоединится к новой команде в июле.