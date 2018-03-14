Рио Фердинанд: Санчес выглядит как тень того, кем он был

Телевизионный эксперт и бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд прокомментировал игру манкунианцев в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Севильи" (1:2)."Они выглядели ужасно, словно игроки, которые видят друг друга впервые. После победы над "Ливерпулем" это неожиданный результат. Футболисты были нервными и осторожными с самого начала матча. В таких матчах надо брать игру в свои руки, демонстрировать характер.Санчес выглядит как тень самого себя. В "Арсенале" он всех вдохновлял, а здесь выглядит как посторонний", – передает слова Фердинанда Goal.