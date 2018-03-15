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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Ландскрона": команда сыпется, игры нет, но есть трибуна, и есть мы!
Фанатское движение болельщиков "Зенита" "Ландскрона" выступило с обращением в преддверии ответного матча с "Лейпцигом" в 1/8 финала Лиги Европы.
"Сегодня день матча, парни! Команда сыпется, игры нет, но есть трибуна, и есть мы! "Зенит" в Питере - это больше чем просто футбольный клуб, поэтому критика за отсутствие результата была во все времена.
Доставалось и Петржеле, и Аршавину с Кержаковым, и даже Адвокату в золотые годы. В 2008-м, по весне, мы проигрывали на выездах в Испании и во Франции, играли вничью в Ярославле, но все помнят, чем закончился тот год для "Зенита".
Оставим обсуждения игры журналистам и интернетчикам. Сегодня вечером у нас будут дела поважнее. Пройти "Лейпциг" - задача не только игроков на поле, но и каждого болельщика на стадионе.
Есть живой пример, когда наш соперник развалился в матче в Стамбуле, не выдержав прессинга турецких трибун, есть примеры и в нашей истории, когда "Бавария" была разгромлена, а поддержку "Петровского" было слышно на Горьковской.
Все на футбол! "Зенит" - это взлёт после падений!" - говорится на сайте "Ландскроны".
"Сегодня день матча, парни! Команда сыпется, игры нет, но есть трибуна, и есть мы! "Зенит" в Питере - это больше чем просто футбольный клуб, поэтому критика за отсутствие результата была во все времена.
Доставалось и Петржеле, и Аршавину с Кержаковым, и даже Адвокату в золотые годы. В 2008-м, по весне, мы проигрывали на выездах в Испании и во Франции, играли вничью в Ярославле, но все помнят, чем закончился тот год для "Зенита".
Оставим обсуждения игры журналистам и интернетчикам. Сегодня вечером у нас будут дела поважнее. Пройти "Лейпциг" - задача не только игроков на поле, но и каждого болельщика на стадионе.
Есть живой пример, когда наш соперник развалился в матче в Стамбуле, не выдержав прессинга турецких трибун, есть примеры и в нашей истории, когда "Бавария" была разгромлена, а поддержку "Петровского" было слышно на Горьковской.
Все на футбол! "Зенит" - это взлёт после падений!" - говорится на сайте "Ландскроны".
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