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"Ландскрона": команда сыпется, игры нет, но есть трибуна, и есть мы!

Фанатское движение болельщиков "Зенита" "Ландскрона" выступило с обращением в преддверии ответного матча с "Лейпцигом" в 1/8 финала Лиги Европы.

"Сегодня день матча, парни! Команда сыпется, игры нет, но есть трибуна, и есть мы! "Зенит" в Питере - это больше чем просто футбольный клуб, поэтому критика за отсутствие результата была во все времена.

Доставалось и Петржеле, и Аршавину с Кержаковым, и даже Адвокату в золотые годы. В 2008-м, по весне, мы проигрывали на выездах в Испании и во Франции, играли вничью в Ярославле, но все помнят, чем закончился тот год для "Зенита".

Оставим обсуждения игры журналистам и интернетчикам. Сегодня вечером у нас будут дела поважнее. Пройти "Лейпциг" - задача не только игроков на поле, но и каждого болельщика на стадионе.

Есть живой пример, когда наш соперник развалился в матче в Стамбуле, не выдержав прессинга турецких трибун, есть примеры и в нашей истории, когда "Бавария" была разгромлена, а поддержку "Петровского" было слышно на Горьковской.

Все на футбол! "Зенит" - это взлёт после падений!" - говорится на сайте "Ландскроны".
Теги: Зенит
Сегодня, 15:50
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№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:49) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Да, Зенит сыплется, но болелы Зенита проявляют себе некрасиво (матч с Амкаром).
Может лучше с себя начать, а там и команда подтянется?


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 16:37) #
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  •  (3)

У этих все сыпется.Всегда найдут повод,чтобы абасрать.
Я в общем-то даже не сомневаюсь,что этот сброд поддерживается клубной структурой.
Адвоката еще к сегодняшнему гавну приплели.
Оставим обсуждения игры журналистам и интернетчикам.
Смишно. blush


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
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