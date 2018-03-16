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Александр Кокорин получил разрыв крестообразных связок колена

Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин прошел медицинское обследование после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Лейпцигом".

Как передает пресс-служба сине-бело-голубых, у форварда выявлен разрыв крестообразных связок колена.

Напомним, срок восстановления после подобных травм составляет около полугода.
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 09:49
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№51 Написал: fabrikator за ЦСКА (Сегодня, 12:20) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Kytarba
разговор человека,который не когда в жизни не играл даже в дворовой футбол.

А это разговор дилетанта, который сравнивает крен с пальцем. Его здоровье не принадлежит ему самому. В дворовом футболе ты хоть, что себе ломай. А ты в курсе что такое костные мозоли (это к слову про то, что я в футбол не играл...)
Регистрация: 26.09.2010 [жалоба]
№50 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Играть то кто будет в сборной?Джикия,Васин,Кокорин.Еще Фернандес долго лечиться будет.Можно еще вспомнить Панченко.Что с игроками происходит?


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№49 Написал: zzzzz (Сегодня, 11:54) #
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online

Цитата: Daniel Amokachi
Выходит, что скорее всего в одного напада Черчесов будет играть. А помогать впереди ему будут самые сильные на сегодня Дзагоев-Миранчук.

Там еще Зобнин и Головин. Полузащита у нас в норме. А напы - либо Дзюба, либо Заболотный.
Регистрация: 17.03.2017 [жалоба]
№48 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 11:50) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Здоровья!
Вы спрашиваете "Кто будет играть?", а я вам отвечу; детище(лимит) Мудка воспитал множество хороших футболистов!
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
№47 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 11:50) #
  • +2
  •  (4)
online

Че блин за напасть....., как сглазил кто сборников...
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
№46 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 11:44) #
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Возможно так будет:
Акинфеев - Жирков, Нойштедтер, Кудряшов, Смольников - Черышев(если не поломается), Глушаков, Дзагоев, Головин - Миранчук - Смолов
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№45 Написал: Гастэряну (Сегодня, 11:44) #
  • +2
  •  (2)

Здоровья Александру!
нашел свою свою игру и команду и вот на тебе.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№44 Написал: daveG MO (Сегодня, 11:39) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
трындец, конечно, полный. И в сборную альтернативу толковую не найти... и в клубе уже никого не дозаявишь... дожили... Панюкова только если..


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№43 Написал: safonas (Сегодня, 11:38) #
  • +1
  •  (3)

очень жаль, здоровья Саньку, только начал играть первый достойный сезон и на тебе...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№42 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 11:21) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Здоровья Кокорину... С такими темпами у нас к ЧМ сборников и не останется вовсе...
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№41 Написал: nedva Russia (Сегодня, 11:20) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну прямо эпидимия какая-то! Здоровья, Саня!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№40 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 11:18) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Химки»
[quote=fabrikator за ЦСКА]Да куда он вообще попер в такой стык, тем более в начале матча! Целиком и полностью его вина. Как маленький ребенок, в самом деле. А потом как обычно - "Я же как лучше хотел..."[/quote]

разговор человека,который не когда в жизни не играл даже в дворовой футбол.Кто во время игры в начале матча или в конце или в середине думает о стыке, о чем ты п1здишь и от этого стыка получишь травму или нет. "А потом как обычно- "Я же как лучше хотел..."[/quote] ясли пля
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№39 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 11:14) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Да ЕПТ!!!............
Теперь очередь Смола? Тогда можно вообще не ехать.
Хотя есть Дзюба.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№38 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 11:14) #
  • +4
  •  (4)

Джикия,Кокорин,кто следующий?
Смолова в герметичную камеру,тыщу мячей ему,кормить,поить. В радиусе трех км оцепление


--------------------
Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№37 Написал: fabrikator за ЦСКА (Сегодня, 11:02) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Да куда он вообще попер в такой стык, тем более в начале матча! Целиком и полностью его вина. Как маленький ребенок, в самом деле. А потом как обычно - "Я же как лучше хотел..."
Регистрация: 26.09.2010 [жалоба]
№36 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:01) #
  • +1
  •  (3)

Крестопад...

Дело было не в бобине.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№35 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:00) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: tar-tas
Далее обычно прилагался список руководителей, которых следовало расстрелять...посадить...выслать.

Велком в Средневековье ? Не вижу виселиц, пилорама заржавела.Все фигово.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№34 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 10:56) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: Андрей Зайцев
Политика руководителей футбола привела к тому чтозаменить то не кем,все кто более или менее уже были отобраны,теперь добирать из того что осталось или срочно натурализовывать ари и кого то ещё,а так полный пзд


Далее обычно прилагался список руководителей, которых следовало расстрелять...посадить...выслать.

Блеать, что делают с людьми либерализм и толерантность.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№33 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 10:55) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Песец полный,выздоравливай быстрей,хотя к ЧМ не будешь готов
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№32 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 10:53) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kytarba
Цитата: ММВ
Все в жизни возвращается. Черчес в свое время подсидел федотова, после этого григорич так и не оправился.... бумеранг

Сколько дураков пля на этом сайте и почему то восновном у кого написано болеет за Спартак’, при чем в данном случае Черчесов,если разговор о сборной , что главное насолить или не насолить Черчесову?даже говорить в таком аспекте это даже не ясли, это разговор дурака из дураков.для таких Куев яко бы болельщиков, не сборная главное а, кто в данном случае тренер сборной joy , а, если не Черчесов был бы тренером сборной, кому травма Кокорина « возврашаласьбы», тренеру или все таки сборнаой от этого хуже. Ганд0н пля.любой болельщик настоящий болельщик футбола впервую очередь подумал бы конечно о здоровье Футболиста, после такой травмы и о сборной где ЧМ на носу, кто пля вспомнил бы о Черчесове, кроме таких м.разей, как этот, для которых в футболе главное не сам футбол..Черчесов пля, да хоть Хуесов лишь бы в сборной было все в порядке с кадрами и игрой

Даже не читая, скажу сразу-старый, завязывай бухать с утра!


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№31 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 10:49) #
  • +6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: ММВ
Все в жизни возвращается. Черчес в свое время подсидел федотова, после этого григорич так и не оправился.... бумеранг

Сколько дураков пля на этом сайте и почему то восновном у кого написано болеет за Спартак’, при чем в данном случае Черчесов,если разговор о сборной , что главное насолить или не насолить Черчесову?даже говорить в таком аспекте это даже не ясли, это разговор дурака из дураков.для таких Куев яко бы болельщиков, не сборная главное а, кто в данном случае тренер сборной joy , а, если не Черчесов был бы тренером сборной, кому травма Кокорина « возврашаласьбы», тренеру или все таки сборнаой от этого хуже. Ганд0н пля.любой болельщик настоящий болельщик футбола впервую очередь подумал бы конечно о здоровье Футболиста, после такой травмы и о сборной где ЧМ на носу, кто пля вспомнил бы о Черчесове, кроме таких м.разей, как этот, для которых в футболе главное не сам футбол..Черчесов пля, да хоть Хуесов лишь бы в сборной было все в порядке с кадрами и игрой
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№30 Написал: pahitosik Москва (Сегодня, 10:46) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Твою мать. Саня, как же так. Кто на чемпе играть-то будет. Здоровья.
Регистрация: 12.03.2014 [жалоба]
№29 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 10:42) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
Не хило! Он ещё и бегал какое-то время после этого. Значит хотя бы без разрыва мениска.
Если разрыв не то, чтобы значительный, то через пару месяцев после операции сможет бегать по прямой. Хотя у них такая медицина, что через пол года уже полностью готов к играм будет.


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№28 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 10:41) #
  • 0
  •  (2)

Не пора ли обратить внимание на нашего, сами понимаете, Большого Дзю?


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№27 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 10:37) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ужасная новость,как же так,тоже мимо ЧМ,это что же за сезон крестов,здоровья ему .
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№26 Написал: GS Москва (Сегодня, 10:37) #
  • +1
  •  (5)

Кокошу, конечно, жаль и здоровья ему, но в сборной они с Федей друг другу мешали.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№25 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 10:37) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
2 матча, 2 травмы крестов, все просрали, решили с поросятами бороться за самую травмированную команду сезона?!

Больной что ли??? Че несешь.
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№24 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 10:33) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А так сезон обнадёживающи начинался - считали сколько Кокорин с Дзюбой на двоих забьют... Кстати,у последнего,теперь значительно увеличились шансы на попадание в сборную и возвращение в Зенит. А Кокорину - здоровья!
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
№23 Написал: кандид Млечный путь (Сегодня, 10:30) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ММВ
Все в жизни возвращается. Черчес в свое время подсидел федотова, после этого григорич так и не оправился.... бумеранг

В огороде бузина , а Киеве дядька . Че в кучу все валить ?
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
№22 Написал: Андрей Зайцев (Сегодня, 10:29) #
  • +5
  •  (5)
online

Политика руководителей футбола привела к тому чтозаменить то не кем,все кто более или менее уже были отобраны,теперь добирать из того что осталось или срочно натурализовывать ари и кого то ещё,а так полный пзд,Сашке здоровья и скорейшего выздоровления как Джикии так и Васину.
Регистрация: 3.02.2015 [жалоба]
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