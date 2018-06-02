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Вице-президент РФС: Мутко никуда не уйдет! Он продолжит работать на благо нашего футбола

Вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин прокомментировал слова вице-премьера РФ Виталия Мутко, который сообщил, что может отойти от дел, связанных с руководством футбола, через 3-4 месяца.

"Это было неправильно истолковано. Виталий Леонтьевич всегда любит говорить от сердца. Наверное, через 3-4 месяца у него будет много задач и обязанностей, связанных с основной работой. Но я уверен, что он продолжит работать в футболе и помогать ему. Хочу всем напомнить, что Мутко — президент РФС. Действующий президент. Он никуда не собирается", — цитирует Анохина газета Известия.
Теги: Мутко
Сегодня, 11:39
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№14 Написал: Мизантроп Деревня Гадюкино (Сегодня, 13:50) #
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Болеет за:
«Зенит»
Пипец нашему футболу! Пока не развалит до основания, не остановится rage !
Регистрация: 1.11.2012 [жалоба]
№13 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 13:27) #
  • +3
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Болеет за:
«Зенит»
Эту тварь поленом не отгонишь от сытого корыта....
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№12 Написал: sergey3709 (Сегодня, 13:19) #
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Лизоблюд...
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№11 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 13:17) #
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Болеет за:
«Зенит»
По дебилизму и узколобости... Мудко очень напоминает нынешнюю укро-элиту.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:07) #
  • -1
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online

Футбол им. Мутко .Хорошее имя и прекрасный футбол.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№9 Написал: mah IBIZA (Сегодня, 13:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну, конечно. Мы помним его слова, что Россия будет ЧМ - 2018.
Надо доводить начатое дело до конца.


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Верность и сила
Регистрация: 17.07.2009 [жалоба]
№8 Написал: Бриг (Сегодня, 12:55) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Нда..Мутко жил,Мутко жив,Мутко будет жить...Пора позаботиться о памятнике, музее...чтоб не заросла народная тропа...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:45) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Asking
Пропал калабуховский дом

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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№6 Написал: SHRЕК (Сегодня, 12:37) #
  • +3
  •  (3)

с кармушки тока впиред ногами выносют laughing
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
№5 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 12:31) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Видим по сборной
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№4 Написал: Sergey Gritsay Краснодар (Сегодня, 11:59) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
И что хорошего он делает
Регистрация: 25.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 11:58) #
  • +1
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Болеет за:
«Челси»
Может пусть лучше в ФИФУ играет?денег хватит, купит себе топ золотые наборы и будет грезить о ЛЧ, ЧМ и прочих?ну а чего, так он будет занят любимым делом, да и остальным мешать не будет.


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№2 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 11:53) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Волга НН»
По троллил всех любителей футбола в России.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№1 Написал: Asking (Сегодня, 11:42) #
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  •  (5)
online

Пропал калабуховский дом


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
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