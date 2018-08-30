И без Дзюбы пролезли. Оценки футболистам "Зенита" за ответную игру с "Мольде"

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Сине-бело-голубые не первый раз в этом сезоне были близки к вылету из еврокубков, ещё даже не дойдя до осеннего группового этапа, но снова смогли выйти сухими из воды.оценивает действия команды Семака в ответном матче с норвежским "Мольде".Голкипер "Зенита" сегодня не раз спасал свою команду, а вины в пропущенных мячах, пожалуй, нет. Запомнились несколько эффектных сэйвов после дальних ударов футболистов норвежской команды.Оказался лучшим среди защитников российской команды скорее вопреки, ибо другие сыграли ну очень плохо. В первом тайме несколько раз подключался к контратакам, но его скидки головой пока на порядок хуже его напарника по сборной Марио Фернандеса, да и попытки заработать пенальти тоже.Боевой матч от ветерана "Зенита", сыгравшего сотый еврокубковый матч за "Зенит". На то, чтобы ещё помочь товарищам по команде на чужой половине поля, сил, конечно, не хватило, но свою непосредственную работу Александр выполнил. В конце покинул поле из-за травмы, пожелаем ему здоровья.Провалил игру центр обороны "Зенита". Иванович, наряду с Мевлей, слишком много позволяли атакующим игрокам "Мольде". Чего стоит пас вразрез на Холанна, убежавшего один на один с Лунёвым от защитников как от стоячих. В моменте со вторым пропущенным мячом оба проспали открывание за спину со стороны всё того же Холанна. Ну а Мевля добавил в собственную копилку ошибку при великолепном сольном проходе Хестада, когда счёт стал 1-1. Луис Адриано уже потирает руки в преддверии первого забитого мяча в нынешнем чемпионате России.Под стать центральным защитникам сегодня был и бразилец. Именно сквозь него отдал пас полузащитник "Мольде", когда на свидание с Лунёвым убегал Холанн. Да и множество ударов с дальних дистанций от футболистов соперника тоже можно отнести к общему плохому впечатлению от игры Эрнани.Автор забитого мяча, который позволил сине-бело-голубым не опозориться. Удачный отскок мяча от штанги после удара Паредеса, вратарь валяется уже где-то рядом с ней, а Далер быстро реагирует на эпизод и вовремя подставляет ногу. Красавец!Штрафной в исполнении Паредеса уже отмечен, аргентинец, кроме этого, почти ничем не запомнился. Ну не вспоминать же удар сильно мимо ворот в начале второго тайма.Потерял мяч в эпизоде, после которого пошла первая голевая атака норвежцев. В нападении себя игрок сборной России никак не проявил. Не его день.О Дриусси можно сказать тоже самое, что и об Александре. Будь у Семака вдвое больше замен, Ерохин ушёл бы с поля вместе с аргентинцем в середине второго тайма, а так пришлось одного оставить на поле. Не было никакого контроля мяча у Себастьяна, зацепиться за снаряд он не мог. Тем самым подводил свою команду. Об ударах по воротам Линде и говорить не приходится.В конце матча при рискованных 1-2 пару раз зацепился за мяч на чужой половине поля, убив несколько драгоценных секунд. На этом спасибо, но от форвардов ждут не только этого. Свои прямые обязанности выполнить сегодня Антон не сумел. Ну хотя бы Дзюбе дал передохнуть.Из запасных более-менее приличное время на поле провели только словак и аргентинец, правда после их выхода "Мольде" и добыл победу в этой игре.