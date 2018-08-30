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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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И без Дзюбы пролезли. Оценки футболистам "Зенита" за ответную игру с "Мольде"
Сине-бело-голубые не первый раз в этом сезоне были близки к вылету из еврокубков, ещё даже не дойдя до осеннего группового этапа, но снова смогли выйти сухими из воды. Rusfootball.info оценивает действия команды Семака в ответном матче с норвежским "Мольде".
Андрей Лунёв - 3,5.
Голкипер "Зенита" сегодня не раз спасал свою команду, а вины в пропущенных мячах, пожалуй, нет. Запомнились несколько эффектных сэйвов после дальних ударов футболистов норвежской команды.
Игорь Смольников - 3,0.
Оказался лучшим среди защитников российской команды скорее вопреки, ибо другие сыграли ну очень плохо. В первом тайме несколько раз подключался к контратакам, но его скидки головой пока на порядок хуже его напарника по сборной Марио Фернандеса, да и попытки заработать пенальти тоже.
Александр Анюков - 2,5.
Боевой матч от ветерана "Зенита", сыгравшего сотый еврокубковый матч за "Зенит". На то, чтобы ещё помочь товарищам по команде на чужой половине поля, сил, конечно, не хватило, но свою непосредственную работу Александр выполнил. В конце покинул поле из-за травмы, пожелаем ему здоровья.
Бранислав Иванович - 2,0. Миха Мевля - 2,0.
Провалил игру центр обороны "Зенита". Иванович, наряду с Мевлей, слишком много позволяли атакующим игрокам "Мольде". Чего стоит пас вразрез на Холанна, убежавшего один на один с Лунёвым от защитников как от стоячих. В моменте со вторым пропущенным мячом оба проспали открывание за спину со стороны всё того же Холанна. Ну а Мевля добавил в собственную копилку ошибку при великолепном сольном проходе Хестада, когда счёт стал 1-1. Луис Адриано уже потирает руки в преддверии первого забитого мяча в нынешнем чемпионате России.
Эрнани - 2,0.
Под стать центральным защитникам сегодня был и бразилец. Именно сквозь него отдал пас полузащитник "Мольде", когда на свидание с Лунёвым убегал Холанн. Да и множество ударов с дальних дистанций от футболистов соперника тоже можно отнести к общему плохому впечатлению от игры Эрнани.
Далер Кузяев - 3,5.
Автор забитого мяча, который позволил сине-бело-голубым не опозориться. Удачный отскок мяча от штанги после удара Паредеса, вратарь валяется уже где-то рядом с ней, а Далер быстро реагирует на эпизод и вовремя подставляет ногу. Красавец!
Леандро Паредес - 3,0.
Штрафной в исполнении Паредеса уже отмечен, аргентинец, кроме этого, почти ничем не запомнился. Ну не вспоминать же удар сильно мимо ворот в начале второго тайма.
Александр Ерохин - 2,0.
Потерял мяч в эпизоде, после которого пошла первая голевая атака норвежцев. В нападении себя игрок сборной России никак не проявил. Не его день.
Себастьян Дриусси - 2,0.
О Дриусси можно сказать тоже самое, что и об Александре. Будь у Семака вдвое больше замен, Ерохин ушёл бы с поля вместе с аргентинцем в середине второго тайма, а так пришлось одного оставить на поле. Не было никакого контроля мяча у Себастьяна, зацепиться за снаряд он не мог. Тем самым подводил свою команду. Об ударах по воротам Линде и говорить не приходится.
Антон Заболотный - 2,5.
В конце матча при рискованных 1-2 пару раз зацепился за мяч на чужой половине поля, убив несколько драгоценных секунд. На этом спасибо, но от форвардов ждут не только этого. Свои прямые обязанности выполнить сегодня Антон не сумел. Ну хотя бы Дзюбе дал передохнуть.
Роберт Мак - 2,5; Матиас Краневиттер - 2,5; Луиш Нету - б/о.
Из запасных более-менее приличное время на поле провели только словак и аргентинец, правда после их выхода "Мольде" и добыл победу в этой игре.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Вратарь
Андрей Лунёв - 3,5.
Голкипер "Зенита" сегодня не раз спасал свою команду, а вины в пропущенных мячах, пожалуй, нет. Запомнились несколько эффектных сэйвов после дальних ударов футболистов норвежской команды.
Защитники
Игорь Смольников - 3,0.
Оказался лучшим среди защитников российской команды скорее вопреки, ибо другие сыграли ну очень плохо. В первом тайме несколько раз подключался к контратакам, но его скидки головой пока на порядок хуже его напарника по сборной Марио Фернандеса, да и попытки заработать пенальти тоже.
Александр Анюков - 2,5.
Боевой матч от ветерана "Зенита", сыгравшего сотый еврокубковый матч за "Зенит". На то, чтобы ещё помочь товарищам по команде на чужой половине поля, сил, конечно, не хватило, но свою непосредственную работу Александр выполнил. В конце покинул поле из-за травмы, пожелаем ему здоровья.
Бранислав Иванович - 2,0. Миха Мевля - 2,0.
Провалил игру центр обороны "Зенита". Иванович, наряду с Мевлей, слишком много позволяли атакующим игрокам "Мольде". Чего стоит пас вразрез на Холанна, убежавшего один на один с Лунёвым от защитников как от стоячих. В моменте со вторым пропущенным мячом оба проспали открывание за спину со стороны всё того же Холанна. Ну а Мевля добавил в собственную копилку ошибку при великолепном сольном проходе Хестада, когда счёт стал 1-1. Луис Адриано уже потирает руки в преддверии первого забитого мяча в нынешнем чемпионате России.
Полузащитники
Эрнани - 2,0.
Под стать центральным защитникам сегодня был и бразилец. Именно сквозь него отдал пас полузащитник "Мольде", когда на свидание с Лунёвым убегал Холанн. Да и множество ударов с дальних дистанций от футболистов соперника тоже можно отнести к общему плохому впечатлению от игры Эрнани.
Далер Кузяев - 3,5.
Автор забитого мяча, который позволил сине-бело-голубым не опозориться. Удачный отскок мяча от штанги после удара Паредеса, вратарь валяется уже где-то рядом с ней, а Далер быстро реагирует на эпизод и вовремя подставляет ногу. Красавец!
Леандро Паредес - 3,0.
Штрафной в исполнении Паредеса уже отмечен, аргентинец, кроме этого, почти ничем не запомнился. Ну не вспоминать же удар сильно мимо ворот в начале второго тайма.
Александр Ерохин - 2,0.
Потерял мяч в эпизоде, после которого пошла первая голевая атака норвежцев. В нападении себя игрок сборной России никак не проявил. Не его день.
Нападающие
Себастьян Дриусси - 2,0.
О Дриусси можно сказать тоже самое, что и об Александре. Будь у Семака вдвое больше замен, Ерохин ушёл бы с поля вместе с аргентинцем в середине второго тайма, а так пришлось одного оставить на поле. Не было никакого контроля мяча у Себастьяна, зацепиться за снаряд он не мог. Тем самым подводил свою команду. Об ударах по воротам Линде и говорить не приходится.
Антон Заболотный - 2,5.
В конце матча при рискованных 1-2 пару раз зацепился за мяч на чужой половине поля, убив несколько драгоценных секунд. На этом спасибо, но от форвардов ждут не только этого. Свои прямые обязанности выполнить сегодня Антон не сумел. Ну хотя бы Дзюбе дал передохнуть.
Вышедшие на замену
Роберт Мак - 2,5; Матиас Краневиттер - 2,5; Луиш Нету - б/о.
Из запасных более-менее приличное время на поле провели только словак и аргентинец, правда после их выхода "Мольде" и добыл победу в этой игре.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
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