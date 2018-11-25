Форвард "Краснодара" и сборной России Ари немного прокомментировал победу своей команды над тульским "Арсеналом" и ответил на вопросы об игре за сборную.– Да, забивать голы это классно! Но три очка – куда важнее.– Понятно, что для меня лучшая позиция – это центральный нападающий, но в центре поля я играл еще в "Спартаке", поэтому у меня сегодня не было никаких проблем.– Атмосфера была очень хорошая, как и в нашей команде. Единственное, что в своей команде я уже сыгран с ребятами, а там мне было немного тяжело войти в игру. Но я всем доволен и у меня большое желание продолжать игру там.– С некоторыми игроками, которые выступают за "Локо" и "Динамо", я уже знаком был. Меня приняли хорошо и с уважением.– Конечно, это была большая поддержка со стороны этих людей. Тем более, для меня, человека, который был приглашен впервые.– Очень серьезный и сильный, решительный тренер. Я благодарен, как он ко мне отнесся, и что вообще обратил на меня внимание.– Когда есть игроки, которые неплохо выступают, и получили паспорт, я считаю, что это позитивный момент – возможность играть за сборную страны. Игроки из Латинской Америки отыграли в России большой период времени и получили паспорт. Именно поэтому они и играют за национальную команду.– Конечно, есть куда расти. Первый матч, против сборной Германии, был очень тяжелый. Я постарался сделать все от меня зависящее, чтобы помочь своей команды. К сожалению, не получилось. Я продолжу усердно тренироваться в клубе, чтобы получить еще один вызов в сборную.– Бороду можно, чтобы моложе чуть выглядеть.– Я думаю, это зависит от результатов, от каждого игрока: Марио Фернандес, Гильерме. От результата и работы, которая проделана в командах. Я не думаю, плохо это или хорошо.– Давайте мы будем говорить про каждый конкретный матч. Мы идем от игре к игре. То, что вы говорите про достижения... Понятно, что команда стремится к высшим целям, но надо фокусироваться на ближайших матчах.www.rusfootball.info