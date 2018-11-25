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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Ари: Черчесов – решительный и серьезный тренер. Благодарен ему (видео)
Форвард "Краснодара" и сборной России Ари немного прокомментировал победу своей команды над тульским "Арсеналом" и ответил на вопросы об игре за сборную.
– Сами вы не забили, но отдали голевую передачу. Это обидно для нападающего или все в порядке вещей?
– Да, забивать голы это классно! Но три очка – куда важнее.
– Насколько удобно вам сегодня было играть не центрфорварда, а в полузащите?
– Понятно, что для меня лучшая позиция – это центральный нападающий, но в центре поля я играл еще в "Спартаке", поэтому у меня сегодня не было никаких проблем.
– Вы вернулись из сборной. Как вас приняли и встретили там?
– Атмосфера была очень хорошая, как и в нашей команде. Единственное, что в своей команде я уже сыгран с ребятами, а там мне было немного тяжело войти в игру. Но я всем доволен и у меня большое желание продолжать игру там.
– Как вас приняли партнеры?
– С некоторыми игроками, которые выступают за "Локо" и "Динамо", я уже знаком был. Меня приняли хорошо и с уважением.
– Насколько позитивным стал момент, что в сборной уже есть игроки, которые родились в Бразилии?
– Конечно, это была большая поддержка со стороны этих людей. Тем более, для меня, человека, который был приглашен впервые.
– Что вы знаете о тренере Станиславе Черчесове? Какой он в работе с игроками?
– Очень серьезный и сильный, решительный тренер. Я благодарен, как он ко мне отнесся, и что вообще обратил на меня внимание.
– Чем обусловлено ли такое большое присутствие бразильцев в России?
– Когда есть игроки, которые неплохо выступают, и получили паспорт, я считаю, что это позитивный момент – возможность играть за сборную страны. Игроки из Латинской Америки отыграли в России большой период времени и получили паспорт. Именно поэтому они и играют за национальную команду.
– Если вам ли еще куда расти и доказывать что-то Черчесову?
– Конечно, есть куда расти. Первый матч, против сборной Германии, был очень тяжелый. Я постарался сделать все от меня зависящее, чтобы помочь своей команды. К сожалению, не получилось. Я продолжу усердно тренироваться в клубе, чтобы получить еще один вызов в сборную.
– Усы не хотите отрастить? Сейчас это модно в России.
– Бороду можно, чтобы моложе чуть выглядеть.
– Многие болельщики и специалисты критически относятся к тому, что в сборную России призывают игроков, которые не родились в этой стране. Как вы относитесь к такому мнению?
– Я думаю, это зависит от результатов, от каждого игрока: Марио Фернандес, Гильерме. От результата и работы, которая проделана в командах. Я не думаю, плохо это или хорошо.
– Как в команде оценивают результат внутри "Краснодара" после завершения первого круга?
– Давайте мы будем говорить про каждый конкретный матч. Мы идем от игре к игре. То, что вы говорите про достижения... Понятно, что команда стремится к высшим целям, но надо фокусироваться на ближайших матчах.
Источник: www.rusfootball.info
– Сами вы не забили, но отдали голевую передачу. Это обидно для нападающего или все в порядке вещей?
– Да, забивать голы это классно! Но три очка – куда важнее.
– Насколько удобно вам сегодня было играть не центрфорварда, а в полузащите?
– Понятно, что для меня лучшая позиция – это центральный нападающий, но в центре поля я играл еще в "Спартаке", поэтому у меня сегодня не было никаких проблем.
– Вы вернулись из сборной. Как вас приняли и встретили там?
– Атмосфера была очень хорошая, как и в нашей команде. Единственное, что в своей команде я уже сыгран с ребятами, а там мне было немного тяжело войти в игру. Но я всем доволен и у меня большое желание продолжать игру там.
– Как вас приняли партнеры?
– С некоторыми игроками, которые выступают за "Локо" и "Динамо", я уже знаком был. Меня приняли хорошо и с уважением.
– Насколько позитивным стал момент, что в сборной уже есть игроки, которые родились в Бразилии?
– Конечно, это была большая поддержка со стороны этих людей. Тем более, для меня, человека, который был приглашен впервые.
– Что вы знаете о тренере Станиславе Черчесове? Какой он в работе с игроками?
– Очень серьезный и сильный, решительный тренер. Я благодарен, как он ко мне отнесся, и что вообще обратил на меня внимание.
– Чем обусловлено ли такое большое присутствие бразильцев в России?
– Когда есть игроки, которые неплохо выступают, и получили паспорт, я считаю, что это позитивный момент – возможность играть за сборную страны. Игроки из Латинской Америки отыграли в России большой период времени и получили паспорт. Именно поэтому они и играют за национальную команду.
– Если вам ли еще куда расти и доказывать что-то Черчесову?
– Конечно, есть куда расти. Первый матч, против сборной Германии, был очень тяжелый. Я постарался сделать все от меня зависящее, чтобы помочь своей команды. К сожалению, не получилось. Я продолжу усердно тренироваться в клубе, чтобы получить еще один вызов в сборную.
– Усы не хотите отрастить? Сейчас это модно в России.
– Бороду можно, чтобы моложе чуть выглядеть.
– Многие болельщики и специалисты критически относятся к тому, что в сборную России призывают игроков, которые не родились в этой стране. Как вы относитесь к такому мнению?
– Я думаю, это зависит от результатов, от каждого игрока: Марио Фернандес, Гильерме. От результата и работы, которая проделана в командах. Я не думаю, плохо это или хорошо.
– Как в команде оценивают результат внутри "Краснодара" после завершения первого круга?
– Давайте мы будем говорить про каждый конкретный матч. Мы идем от игре к игре. То, что вы говорите про достижения... Понятно, что команда стремится к высшим целям, но надо фокусироваться на ближайших матчах.
Источник: www.rusfootball.info
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