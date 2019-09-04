"Я не знал, что быть тренером сборной так скучно. Мне не хватает продуктивности, нет возможности работать с игроками каждый день, поэтому иногда ощущения, будто я в отпуске. По вечерам приходилось убивать время просмотром фильмов, видеоиграми", - приводит слова специалиста Goal.
Под руководством Матосаса, который проработал с октября 2018 году, сборная Коста-Рики дошла до 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ.
Наставник сборной Коста-Рики подал в отставку: не знал, что быть тренером в этой команде так скучно
Главный тренер сборной Коста-Рики Густаво Матосас подал в отставку и объяснил, почему принял такое решение.
Фото: ESPN
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»