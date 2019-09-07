Алексей Козлов: у многих Сирия ассоциируется с местом боевых действий, поэтому я очень рад, что футбол в этой стране жив
Защитник «Ростова» Алексей Козлов в преддверии товарищеского матча со сборной Сирии порадовался тому, что футбол в этой стране еще жив.
фото: официальный сайт ФК "Ростов"
«Для нас это один из этапов подготовки к возобновлению чемпионата и матчу с грозненским «Ахматом». Настрой хороший, ни одна тренировка не заменит настоящей игры. Думаю, будет очень интересно, надеюсь, что на «Олимп-2» придет много болельщиков. Как и у многих, у меня Сирия ассоциируется с местом боевых действий. Поэтому я очень рад, что футбол в этой стране жив, а у местных игроков есть возможность выезжать за границу и повышать свое мастерство. Это еще раз подтверждает, что футбол не признает никаких границ и предрассудков», — цитирует Козлова сайт «Ростова».
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