Алексей Козлов: у многих Сирия ассоциируется с местом боевых действий, поэтому я очень рад, что футбол в этой стране жив

Защитник «Ростова» Алексей Козлов в преддверии товарищеского матча со сборной Сирии порадовался тому, что футбол в этой стране еще жив.

фото: официальный сайт ФК "Ростов"