Евгений Коноплянка: почему я вернулся в Украину? Услышал слова президента Зеленского
Полузащитник "Шахтёра" Евгений Коноплянка рассказал, почему решил вернуться в чемпионат Украины.
Фото: Image Sport
"Почему я вернулся на родную землю? Услышал слова президента Зеленского. На самом деле почему бы и нет, почему не вернуть чемпионат, который был 4 года назад? В Европе все тоже хорошо, хорошие чемпионаты и команды, но своих людей мы будем радовать? Они тоже заскучали, как я слышал. Народ тоже хочет видеть тот футбол, который показывает Европа. Я первым ушел, а теперь первым вернулся", — сказал Коноплянка в эфире программы "Профутбол".
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