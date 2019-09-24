Их можно послушать по этой ссылке.
Вакуленко является организатором и де-факто руководителем проекта по возрождению футбольного клуба СКА и привлек к реализации этой задачи инвесторов. При этом Баста уже оказывал материальную помощь клубу в 2018 году, чтобы СКА мог расплатиться с долгами.
Музыкант родился в Ростове-на-Дону и признавался, что болеет за московский ЦСКА и "СКА Ростов", который в настоящее время выступает в первенстве ПФЛ — третьего по силе первенства России, зона "Юг".
Рэпер Баста представил гимн клуба "СКА Ростов"
Известный российский исполнитель Василий Вакуленко в своем инстаграме представил отрывки из нового гимна клуба "СКА Ростов".
Фото: "СКА Ростов"
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