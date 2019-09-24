"У нас подход такой — мы берем ответственность за деньги, которые мы привлекаем. То есть потратить сейчас на стадион и сказать, что это класс, это глупо. Важно сейчас показать игру, заняться детской школой и подниматься выше и выше. А потом будет и стадион — и люди придут и скажут: ребят, где здесь стадион, где здесь можно поболеть? И тогда все мы поймем, что пришло время капитализировать то, что было вложено на этапе становления и возрождения команды. Потом будут билеты и абонементы.
Это вызов футболу. Сто процентов пришло время наводить правильное движение, которое покажет, что не нужно миллиардов. Нужно объективное количество денег и желание людей что-то изменить в клубе, других вариантов не нужно.
Чиновники отреагировали достаточно прилично и ровно. Понимаешь, вот даже Юрий Дудь спрашивает: "Зачем тебе это? Что ты с этого хочешь получить? Ты же знаешь, что на футболе заработать нельзя". Это понятно и очевидно для меня.
Мне как болельщику СКА Ростов хотелось бы, чтобы город и область отнеслись к этому клубу как к важной части донского футбола, поддержала его финансово и технически, выделив небольшую сумму. Могу ее открыть: чтобы клуб год существовал, нужно минимум 65 миллионов рублей. Сейчас город готов выделять только 15 миллионов. Мы не хотим забрать деньги у "Ростова", а лишь хотим обратиться к городу: "Помогите, пожалуйста, великому клубу, который нуждается в помощи!"
Людям сейчас довериться в очередной раз очень тяжело, но у нас реально есть возможность постараться что-то изменить. Все мое сердце, душа и возможности пойдут на то, чтобы вернуть СКА Ростов в большую игру. Надеюсь, мы встретимся на "Ростов Арене" и обсудим дерби СКА Ростов — "Ростов". Думаю, это будет очень интересно, и в нашем городе будет самое сумасшедшее дерби", — сказал Баста в беседе с Sport24.
Баста рассказал, сколько нужно потратить, чтобы "СКА Ростов" существовал год
Рэпер Баста, являющийся уроженцем Ростова-на-Дону, рассказал о желании возродить футбольный клуб СКА Ростов, а также о том, сколько нужно денег, чтобы команда существовала минимум год.
Фото: ФК "СКА Ростов"
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