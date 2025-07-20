Счет на 16-й минуте открыл полузащитник хозяев Гулжигит Алыкулов, на 34-й минуте Рамазан Гаджимурадов сравнял результат. Через пять минут Александр Жиров вывел гостей вперед, а на 77-й минуте защитник оформил дубль. На 82-й минуте игрок «Торпедо» Глеб Шевченко установил окончательный счет на табло.
Игра прошла сегодня, 20-го июля, на стадионе «Арена Химки».
Во втором туре московский клуб сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» в гостях, а «Челябинск» встретится с «Ротором» из Волгограда на домашнем поле.
"Торпедо" проиграло "Челябинску" в 1-м туре ФНЛ. Команды забили пять голов на двоих
Московское «Торпедо» уступило в первом туре ФНЛ «Челябинску» - 2:3.
Фото: ФК "Торпедо"