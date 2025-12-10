Президент "Урала" рассказал о переговорах с Березуцким

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов рассказал, как проходят переговоры с Василием Березуцким по поводу его назначения на пост главного тренера.

Фото: ПФК ЦСКА





"Как только будет принято решение по тренеру, мы скажем. Березуцкий улетел из Екатеринбурга, но переговоры у нас продолжаются. Дайте нам день-два. Василий Владимирович пока думает, и мы тоже", — передает слова Иванова



Последним местом работы Березуцкого был "Сабах" (2024–2025; 10 побед, 13 ничьих, 5 поражений), с которым он выиграл Кубок Азербайджана сезона 2024/2025.



