Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Вильярреал
20:45
КопенгагенНе начат
Карабах
20:45
АяксНе начат
Брюгге
23:00
АрсеналНе начат
Бенфика
23:00
НаполиНе начат
Атлетик
23:00
ПСЖНе начат
Байер
23:00
НьюкаслНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
Боруссия Д
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Ювентус
23:00
ПафосНе начат

Президент "Урала" рассказал о переговорах с Березуцким

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов рассказал, как проходят переговоры с Василием Березуцким по поводу его назначения на пост главного тренера.
Фото: ПФК ЦСКА
По завершении всех матчей первой части сезона Первой лиги из "Урала" ушел белорусский специалист Мирослав Ромащенко, возглавлявший команду с июня этого года.

"Как только будет принято решение по тренеру, мы скажем. Березуцкий улетел из Екатеринбурга, но переговоры у нас продолжаются. Дайте нам день-два. Василий Владимирович пока думает, и мы тоже", — передает слова Иванова Sport24.

Последним местом работы Березуцкого был "Сабах" (2024–2025; 10 побед, 13 ничьих, 5 поражений), с которым он выиграл Кубок Азербайджана сезона 2024/2025.

После 21 матча чемпионата Первой лиги "Урал" с 41 очком располагается на 2-м месте турнирной таблицы.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится