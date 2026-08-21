Первая осечка "Нижнего Новгорода" и третья победа "Сочи" подряд. Обзор сыгранных матчей 7-го тура Первой лиги

7-й тур Первой лиги оказался разбит на две части, посреди недели состоялось четыре игры, которые подарили первую осечку "Нижнего", первый успех "Текстильщика" и тяжёлые победы "Сочи" и "Арсенала".

ФК "Велес"

"Велес" остановил "Нижний Новгород"



Два лидера встречались в Домодедово, и если лидерство "Нижнего Новгорода" не стало сюрпризом, то вторая строчка "Велеса" удивляет. Правда, команда Алексея Стукалова показала, что не зря находится на старте сезона достаточно высоко. Волжане, правда, открыли счёт в середине первого тайма - Сарвели с линии штрафной с левой ноги попал точно в дальний угол. Тут же мог сравнять счёт Корольков, но Имамов справился с угрозой. Перед перерывом Ислам снова выручил, в ближнем бою ликвидировав выпад Бамматгереева.



"Велес" поймал высокую линию обороны соперника уже в начале второго тайма - Корольков ворвался в штрафную с левого края и отдал на пустые ворота Гираеву. "Нижний" вновь вышел вперед через 6 минут - Сарвели с левого фланга навесил к линии вратарской, а Грулёв головой поразил цель, оформив восьмой гол в сезоне. Следом "Велес" простил гостей, не использовав выход один на один, но со следующего углового хозяева забили - Мурза навесил от флажка, а Волков классно пробил головой.



Грулёв и Гудков далее не смогли забить, но "Нижний Новгород" получил право на пенальти, однако Соколов умудрился не попасть в створ ворот. Расплата могла наступить на 88-й минуте, но удар Королькова парировал Имамов, а дальше Евгеньев сыграл рукой в своей штрафной площади, и Колосков с "точки" не промахнулся. 3:2 - "Нижний Новгород" теряет первые очки в сезоне, позволяя "Велесу" приблизиться на расстояние трёх очков.





"Сочи" добился победы в Нижнекамске



Третий матч "Сочи" кряду был сдвинут - если игры с "



Впрочем, во втором тайме сочинцы подарили шанс сопернику, и только-только вышедший на замену Машуков ударом с радиуса штрафной переиграл Дёгтева. Дальше случилась небольшая стычка, по итогам которой Литвинов боднул Мукбу и получил красную карточку, но составы тут же уравнялись - Сухорученко получил второе предупреждение. Машуков после прорыва Абдуллаева мог сравнять счёт, но Дёгтев накрыл мяч, а в компенсированное время Александр вытащил снаряд из угла после мощного удара Машукова с разворота. 1:2 - "Сочи" одерживает третью победу подряд и прямо сейчас выходит на третье место, "Нефтехимик" проигрывает в третий раз кряду и остается у зоны вылета.





"Арсенал" оказался сильнее "Ротора"



Тульский "Арсенал" принимал "Ротор", состав которого можно было обозначить как экспериментальный. Команда Дмитрия Гунько повела уже на 11-й минуте - после углового Глушков подобрал мяч перед штрафной и блестяще обвёл вратаря. К исходу получаса игры гости получили право на пенальти после игры рукой Енина, однако Мелихов отразил не лучший удар Хубулова с "точки". Туляки же нашли свой момент прямо перед перерывом - трёхходовку с участием Глушкова, Горбунова и Магомедова точным ударом в ближний угол завершил последний.



В перерыве Дмитрий Парфёнов произвёл сразу четыре замены, но особо игра не менялась. За 20 минут до конца Плотников получил вторую желтую карточку и покинул поле, но при этом хозяева получили право на пенальти. Мелекесцев 11-метровый заработал, однако реализовать его не смог, попав в штангу. "Ротор" вернулся в игру за 10 минут до конца благодаря сумасшедшему попаданию Умникова с дальней дистанции, однако на большее гостей не хватило. 2:1 - "Арсенал" продлевает беспроигрышную серию до четырёх матчей и приближается к группе лидеров.





Первая победа "Текстильщика"



В Набережных Челнах встречались "КАМАЗ" и "Текстильщик", которые на двоих имели ровно 0 побед. Хозяева в прошлом туре едва не одолели "Енисей" в Красноярске, но пропустили в компенсированное время. Первый тайм подарил, пожалуй, только один опасный момент - Воронин с линии штрафной не смог пробить Фадеева. Во второй половине уже команда Дмитрия Пятибратова встрепенулась, хороший удар Ищенко сумел взять Замерец.



Как это часто бывает, в таких играх на выручку пришли "стандарты" - Симонов исполнил угловой с правого фланга, а Крутовских удачно подставил ногу, направив мяч в дальний угол. Челнинцы пытались спастись, но кроме удара Шавеля реальных угроз они не создали. 0:1 - "Текстильщик" одерживает первую победу в сезоне, "КАМАЗ" же остаётся в подвале, но кредит доверия Антону Хазову пока имеется.





Оставшиеся матчи 7-го тура будут сыграны в конце сентября.





Два лидера встречались в Домодедово, и если лидерство "Нижнего Новгорода" не стало сюрпризом, то вторая строчка "Велеса" удивляет. Правда, команда Алексея Стукалова показала, что не зря находится на старте сезона достаточно высоко. Волжане, правда, открыли счёт в середине первого тайма - Сарвели с линии штрафной с левой ноги попал точно в дальний угол. Тут же мог сравнять счёт Корольков, но Имамов справился с угрозой. Перед перерывом Ислам снова выручил, в ближнем бою ликвидировав выпад Бамматгереева."Велес" поймал высокую линию обороны соперника уже в начале второго тайма - Корольков ворвался в штрафную с левого края и отдал на пустые ворота Гираеву. "Нижний" вновь вышел вперед через 6 минут - Сарвели с левого фланга навесил к линии вратарской, а Грулёв головой поразил цель, оформив восьмой гол в сезоне. Следом "Велес" простил гостей, не использовав выход один на один, но со следующего углового хозяева забили - Мурза навесил от флажка, а Волков классно пробил головой.Грулёв и Гудков далее не смогли забить, но "Нижний Новгород" получил право на пенальти, однако Соколов умудрился не попасть в створ ворот. Расплата могла наступить на 88-й минуте, но удар Королькова парировал Имамов, а дальше Евгеньев сыграл рукой в своей штрафной площади, и Колосков с "точки" не промахнулся. 3:2 - "Нижний Новгород" теряет первые очки в сезоне, позволяя "Велесу" приблизиться на расстояние трёх очков.Третий матч "Сочи" кряду был сдвинут - если игры с " Торпедо " и "Волгой" по разным причинам вообще игрались на следующий день, то в Нижнекамске пришлось стартовать на час позже запланированного, так как южане добрались до Татарстана с большой задержкой. Правда, особо этот факт на игре не сказался, гости открыли счёт на исходе получаса - подачу Макарчука с углового отличным ударом головой в дальний угол замкнул Марсело. В концовке был удар Игнатова с разворота, с которым справился Голубев, но перед перерывом "барсы" снова забили - Голубев справился с ударом Мелёшина, но на добивании точен был Магаль.Впрочем, во втором тайме сочинцы подарили шанс сопернику, и только-только вышедший на замену Машуков ударом с радиуса штрафной переиграл Дёгтева. Дальше случилась небольшая стычка, по итогам которой Литвинов боднул Мукбу и получил красную карточку, но составы тут же уравнялись - Сухорученко получил второе предупреждение. Машуков после прорыва Абдуллаева мог сравнять счёт, но Дёгтев накрыл мяч, а в компенсированное время Александр вытащил снаряд из угла после мощного удара Машукова с разворота. 1:2 - "Сочи" одерживает третью победу подряд и прямо сейчас выходит на третье место, "Нефтехимик" проигрывает в третий раз кряду и остается у зоны вылета.Тульский "Арсенал" принимал "Ротор", состав которого можно было обозначить как экспериментальный. Команда Дмитрия Гунько повела уже на 11-й минуте - после углового Глушков подобрал мяч перед штрафной и блестяще обвёл вратаря. К исходу получаса игры гости получили право на пенальти после игры рукой Енина, однако Мелихов отразил не лучший удар Хубулова с "точки". Туляки же нашли свой момент прямо перед перерывом - трёхходовку с участием Глушкова, Горбунова и Магомедова точным ударом в ближний угол завершил последний.В перерыве Дмитрий Парфёнов произвёл сразу четыре замены, но особо игра не менялась. За 20 минут до конца Плотников получил вторую желтую карточку и покинул поле, но при этом хозяева получили право на пенальти. Мелекесцев 11-метровый заработал, однако реализовать его не смог, попав в штангу. "Ротор" вернулся в игру за 10 минут до конца благодаря сумасшедшему попаданию Умникова с дальней дистанции, однако на большее гостей не хватило. 2:1 - "Арсенал" продлевает беспроигрышную серию до четырёх матчей и приближается к группе лидеров.В Набережных Челнах встречались "КАМАЗ" и "Текстильщик", которые на двоих имели ровно 0 побед. Хозяева в прошлом туре едва не одолели "Енисей" в Красноярске, но пропустили в компенсированное время. Первый тайм подарил, пожалуй, только один опасный момент - Воронин с линии штрафной не смог пробить Фадеева. Во второй половине уже команда Дмитрия Пятибратова встрепенулась, хороший удар Ищенко сумел взять Замерец.Как это часто бывает, в таких играх на выручку пришли "стандарты" - Симонов исполнил угловой с правого фланга, а Крутовских удачно подставил ногу, направив мяч в дальний угол. Челнинцы пытались спастись, но кроме удара Шавеля реальных угроз они не создали. 0:1 - "Текстильщик" одерживает первую победу в сезоне, "КАМАЗ" же остаётся в подвале, но кредит доверия Антону Хазову пока имеется.Оставшиеся матчи 7-го тура будут сыграны в конце сентября.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Велес