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Главный тренер Нигерии отметил сильное качество сборной России

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль высказался о предстоящем матче с национальной командой России.
Фото: РФС
Малийский специалист заявил, что футболисты сборной России отлично прессингуют.

"Завтра будет другая команда. Не те игроки, которые приезжали в Россию год назад. В прошлом матче мы потеряли в интенсивности, в агрессивности.

Россия отлично прессингует, давит на защитников. Мы завтра настраиваемся на такую же агрессивную игру", - передает слова Шелля "Чемпионат".

Завтра, 6 октября, сборная России проведет товарищеский матч с Нигерией. Встреча пройдет на "Совкомбанк Арене" в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее, в начале июня 2025 года, команда Валерия Карпина сыграла вничью с африканской национальной командой со счетом 1:1.

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