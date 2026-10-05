Главный тренер Нигерии отметил сильное качество сборной России

"Завтра будет другая команда. Не те игроки, которые приезжали в Россию год назад. В прошлом матче мы потеряли в интенсивности, в агрессивности.
Россия отлично прессингует, давит на защитников. Мы завтра настраиваемся на такую же агрессивную игру", - передает слова Шелля "Чемпионат".
Завтра, 6 октября, сборная России проведет товарищеский матч с Нигерией. Встреча пройдет на "Совкомбанк Арене" в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Ранее, в начале июня 2025 года, команда Валерия Карпина сыграла вничью с африканской национальной командой со счетом 1:1.