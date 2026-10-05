Сычев ответил, вышла бы сборная России в плей-офф ЧМ-2026

"Многие сходятся во мнении, что мы могли бы выйти в плей-офф. Может, не со второго, но с третьего места точно. Разделяю эту точку зрения.Во встрече с Ираном мы увидели, что наша команда была предельно мотивирована и показала достойный футбол. Качество игры тоже хорошее", - сказал Сычев "Спорт-Экспрессу".
29 сентября сборная России провела товарищеский матч с Ираном на "Ак Барс Арене" в Казани. Команда Валерия Карпина одержала победу со счетом 2:0.
Чемпионат мира-2026 проходил с июня по июль в США, Канаде и Мексике. В турнире приняли участие 48 сборных, 32 из них вышли в плей-офф.