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Сычев ответил, вышла бы сборная России в плей-офф ЧМ-2026

Бывший игрок сборной России Дмитрий Сычев высказался о текущей форме национальной команды.
Фото: РФС
Дмитрий Сычев считает, что сборная России смогла бы выйти из группы на ЧМ-2026. Он отметил, что национальная команда показала хорошую игру в товарищеском матче против Ирана.

"Многие сходятся во мнении, что мы могли бы выйти в плей-офф. Может, не со второго, но с третьего места точно. Разделяю эту точку зрения.
Во встрече с Ираном мы увидели, что наша команда была предельно мотивирована и показала достойный футбол. Качество игры тоже хорошее", - сказал Сычев "Спорт-Экспрессу".

29 сентября сборная России провела товарищеский матч с Ираном на "Ак Барс Арене" в Казани. Команда Валерия Карпина одержала победу со счетом 2:0.

Чемпионат мира-2026 проходил с июня по июль в США, Канаде и Мексике. В турнире приняли участие 48 сборных, 32 из них вышли в плей-офф.

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