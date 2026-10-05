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Сильянов - о "Локомотиве": было очевидно, что станет хуже

Футболист "Локомотива" Александр Сильянов высказался об игре команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"
Александр Сильянов считает, что команде нужно время, чтобы сыграться и привыкнуть друг к другу.

"Мы закончили прошлый чемпионат на третьем месте. Очевидно было, что станет хуже, потому что ушел практически весь центр поля и нападающие.
Мне кажется, что проблема в этом. Нужно время, чтобы сыграться, понять состав. Вот Комличенко восстановился и все наладится", - сказал Сильянов "РИА Новостям".

На данный момент московский "Локомотив" находится на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-зеленые потерпели 4 поражения, 4 раза сыграли вничью и одержали лишь одну победу в чемпионате.

В прошлом сезоне "железнодорожники" финишировали на третьей строчке с 53 баллами в своем активе.

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