Сильянов - о "Локомотиве": было очевидно, что станет хуже

"Мы закончили прошлый чемпионат на третьем месте. Очевидно было, что станет хуже, потому что ушел практически весь центр поля и нападающие.Мне кажется, что проблема в этом. Нужно время, чтобы сыграться, понять состав. Вот Комличенко восстановился и все наладится", - сказал Сильянов "РИА Новостям".
На данный момент московский "Локомотив" находится на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-зеленые потерпели 4 поражения, 4 раза сыграли вничью и одержали лишь одну победу в чемпионате.
В прошлом сезоне "железнодорожники" финишировали на третьей строчке с 53 баллами в своем активе.