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Юран - о текущей ситуации в "Зените": тренерская проверка

Главный тренер "Урала" Сергей Юран высказался о результатах "Зенита" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
Российский специалист считает, что текущая ситуация в петербургском клубе является проверкой для главного тренера.

"В "Зените" попроще в том плане, что есть бюджет, уровень футболистов. Фактически кого захочешь, того и берут. Но бывают моменты, когда что-то надламывается.

Сейчас Семаку непросто. Сумеет ли он вырулить из этой ситуации - это и есть тренерская проверка. К сожалению или к счастью, через это нужно пройти", - сказал Юран "Чемпионату".

На данный момент петербургский "Зенит" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков в девяти матчах. Команда Сергея Семака одержала 6 побед и потерпела 3 поражения в чемпионате. Сине-бело-голубые отстают от "Краснодара", располагающегося на первой строчке, на 3 балла.

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