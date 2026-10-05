Юран - о текущей ситуации в "Зените": тренерская проверка

"В "Зените" попроще в том плане, что есть бюджет, уровень футболистов. Фактически кого захочешь, того и берут. Но бывают моменты, когда что-то надламывается.
Сейчас Семаку непросто. Сумеет ли он вырулить из этой ситуации - это и есть тренерская проверка. К сожалению или к счастью, через это нужно пройти", - сказал Юран "Чемпионату".
На данный момент петербургский "Зенит" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков в девяти матчах. Команда Сергея Семака одержала 6 побед и потерпела 3 поражения в чемпионате. Сине-бело-голубые отстают от "Краснодара", располагающегося на первой строчке, на 3 балла.