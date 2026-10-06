В "Енисее" примут решение по главному тренеру после игры с "Нижним Новгородом" - источник

Стало известно, когда в красноярском "Енисее" определятся с главным тренером команды.

Фото: ФК "Енисей"

По данным источника, в "Енисее" примут решение по главному тренеру после матча против "Нижнего Новгорода".



Сообщается, что основных кандидатов на данный момент трое: Виктор Булатов и Виктор Тренев, с которыми уже было общение, а также Вячеслав Молчанов, назначенный после ухода Сергея Ташуева исполняющим обязанности наставника красноярской команды.



Игра 13-го тура Первой лиги между "Енисеем" и нижегородцами состоится 10 октября в Нижнем Новгороде.



Источник: телеграм-канал "ФНЛ с Ильевым"