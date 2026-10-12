Футболист "Урала" - о матче с "Нижним Новгородом": мы обязательно выиграем

Защитник "Урала" Александр Коротков в комментарии Rusfootball.info высказался о предстоящем матче с "Нижним Новгородом".

Фото: ФК "Урал"

У нас нет выбора - все подготовятся на сто процентов и мы обязательно выиграем, - сказал Коротков в беседе с корреспондентом Rusfootball.info Даниилом Нахлесткиным.

- Матч с "Нижним Новгородом" для нас двойная мотивация, потому что команда идет выше нас в таблице. Подготовимся, посмотрим, благодаря чему можем одержать победу.