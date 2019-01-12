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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Валенсия" с Черышевым упустила победу над "Вальядолидом"
В матче 19-го тура чемпионата Испании встречались "Валенсия" и "Вальядолид" - 1:1.
В составе "Валенсии" играл российский полузащитник Денис Черышев, который был заменён на 87-й минуте.
Чемпионат Испании
19 тур
"Валенсия" – "Вальядолид" 1:1
Гол: Парехо, 71 - Алькарас, 82
"Валенсия": Нето, Пиччини, Гайя, Гарай, Паулиста, Васс (Коклен, 56), Солер (Гамейро, 80), Парехо, Черышев (Ли, 87), Лоренсо, Родриго
"Вальядолид": Масип, Мойяно, Начо, Кико, Калеро, Тухами (Мичел, 65), Алькарас, Суарес, Плано, Кеко (Антонито, 59), Унал
Предупреждения: Плано, 13, Начо, 20, Унал, 37, Парехо, 64, Алькарас, 67, Калеро, 76, Коклен, 81
В составе "Валенсии" играл российский полузащитник Денис Черышев, который был заменён на 87-й минуте.
Чемпионат Испании
19 тур
"Валенсия" – "Вальядолид" 1:1
Гол: Парехо, 71 - Алькарас, 82
"Валенсия": Нето, Пиччини, Гайя, Гарай, Паулиста, Васс (Коклен, 56), Солер (Гамейро, 80), Парехо, Черышев (Ли, 87), Лоренсо, Родриго
"Вальядолид": Масип, Мойяно, Начо, Кико, Калеро, Тухами (Мичел, 65), Алькарас, Суарес, Плано, Кеко (Антонито, 59), Унал
Предупреждения: Плано, 13, Начо, 20, Унал, 37, Парехо, 64, Алькарас, 67, Калеро, 76, Коклен, 81
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