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"Валенсия" с Черышевым упустила победу над "Вальядолидом"

В матче 19-го тура чемпионата Испании встречались "Валенсия" и "Вальядолид" - 1:1.

В составе "Валенсии" играл российский полузащитник Денис Черышев, который был заменён на 87-й минуте.

Чемпионат Испании

19 тур

"Валенсия" – "Вальядолид" 1:1

Гол: Парехо, 71 - Алькарас, 82

"Валенсия": Нето, Пиччини, Гайя, Гарай, Паулиста, Васс (Коклен, 56), Солер (Гамейро, 80), Парехо, Черышев (Ли, 87), Лоренсо, Родриго

"Вальядолид": Масип, Мойяно, Начо, Кико, Калеро, Тухами (Мичел, 65), Алькарас, Суарес, Плано, Кеко (Антонито, 59), Унал

Предупреждения: Плано, 13, Начо, 20, Унал, 37, Парехо, 64, Алькарас, 67, Калеро, 76, Коклен, 81
Теги: Валенсия Черышев Вальядолид Ла Лига
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