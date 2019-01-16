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"Зенит" проявляет интерес к 21-летнему защитнику "Севильи"

Защитник "Севильи" Гильерме Арана может продолжить карьеру в России.

21-летний бразилец привлек интерес "Зенита", сообщает FOX Sports R?dio BR.

Арана перешел в "Севилью" в январе прошлого года из "Коринтианс". В этом сезоне на счету 21-летнего игрока 8 матчей за "Севилью" в Ла Лиге.
Теги: Зенит Севилья Ла Лига
Вчера, 22:23
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#2  Шампиньон  Столица Мира (Сегодня, 01:21)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergey Nasirov_2
не вижу смысла ему преходить в зенит. для чего,! ? он играет в одной из сильнейших лиг мира,в одной из сильнейших команд в испании. кроме денег,не вижу смысла!

это крик души ? или спортсмены все за идею играют, как в спаме?
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
#1  Sergey Nasirov_2   (Вчера, 23:13)
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не вижу смысла ему преходить в зенит. для чего,! ? он играет в одной из сильнейших лиг мира,в одной из сильнейших команд в испании. кроме денег,не вижу смысла!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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