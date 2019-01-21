"Реал" договорился о переходе защитника "Порту" Милитао летом за € 50 млн

Бразильский защитник "Порту" Эдер Милитао летом перейдёт в мадридский "Реал". Об этом сообщает AS.По данным источника, "Королевский клуб" договорился с «драконами» о трансфере футболиста за € 50 млн. 10 процентов от этой суммы получит бывший клуб бразильца "Сан-Паулу". Милитао согласовал с "Реалом" условия личного контракта, который будет действовать до лета 2025 года.