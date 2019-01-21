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"Реал" договорился о переходе защитника "Порту" Милитао летом за € 50 млн

Бразильский защитник "Порту" Эдер Милитао летом перейдёт в мадридский "Реал". Об этом сообщает AS.

По данным источника, "Королевский клуб" договорился с «драконами» о трансфере футболиста за € 50 млн. 10 процентов от этой суммы получит бывший клуб бразильца "Сан-Паулу". Милитао согласовал с "Реалом" условия личного контракта, который будет действовать до лета 2025 года.

"Чемпионат.сом"
Теги: Реал Порту Милитао Ла Лига
Сегодня, 04:12
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