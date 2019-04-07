Диего Коста получил красную карточку после того, как оскорбил мать арбитра

Нападающий "Атлетико" Диего Коста получил красную карточку на 28-й минуте матча 31-го тура испанской Ла Лиги с "Барселоной".В протоколе арбитр матча Хесус Хиль Мансано указал, что форвард был удален за то, что кричал судье оскорбительные слова о его матери.Напомним, "Барселона" обыграла "Атлетико" на «Камп Ноу» со счетом 2:0. На 85-й минуте отличился Луис Суарес, а на 86-й - Лионель Месси.