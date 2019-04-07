Диего Коста получил красную карточку после того, как оскорбил мать арбитра

Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|31
|73
|2
|Атлетико
|31
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|30
|47
|5
|Севилья
|30
|46
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|30
|44
|8
|Атлетик Б
|30
|43
|9
|Реал Сосьедад
|30
|40
|10
|Бетис
|30
|40
|11
|Эйбар
|31
|39
|12
|Леганес
|30
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|30
|32
|16
|Вильярреал
|30
|30
|17
|Вальядолид
|30
|30
|18
|Сельта
|30
|29
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|30
|23
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Sport24.ru
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Напомним, "Барселона" обыграла "Атлетико" на «Камп Ноу» со счетом 2:0. На 85-й минуте отличился Луис Суарес, а на 86-й - Лионель Месси.
Sport24.ru
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