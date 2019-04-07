Испания Ла Лига 2018/19 
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Райо Вальекано
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Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 31 73
2 Атлетико  31 62
3 Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе 30 47
5 Севилья 30 46
6 Валенсия 31 46
7 Алавес 30 44
8 Атлетик Б 30 43
9 Реал Сосьедад 30 40
10 Бетис 30 40
11 Эйбар 31 39
12 Леганес 30 39
13 Эспаньол 31 38
14 Жирона 31 34
15 Леванте 30 32
16 Вильярреал 30 30
17 Вальядолид 30 30
18 Сельта 30 29
19 Райо Вальекано 31 27
20 Уэска 30 23
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Диего Коста получил красную карточку после того, как оскорбил мать арбитра

Нападающий "Атлетико" Диего Коста получил красную карточку на 28-й минуте матча 31-го тура испанской Ла Лиги с "Барселоной".

В протоколе арбитр матча Хесус Хиль Мансано указал, что форвард был удален за то, что кричал судье оскорбительные слова о его матери.

Напомним, "Барселона" обыграла "Атлетико" на «Камп Ноу» со счетом 2:0. На 85-й минуте отличился Луис Суарес, а на 86-й - Лионель Месси.

Sport24.ru
Теги: Коста Атлетико Барселона Ла Лига
Сегодня, 05:41
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