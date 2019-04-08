Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Алавес
Атлетик Б
Бетис
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Эспаньол
Жирона
Леванте
Сельта
Вильярреал
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 31 73
2 Атлетико  31 62
3 Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе 31 50
5 Севилья 31 49
6 Валенсия 31 46
7 Алавес 31 45
8 Атлетик Б 31 43
9 Бетис 31 43
10 Реал Сосьедад 31 40
11 Леганес 31 40
12 Эйбар 31 39
13 Эспаньол 31 38
14 Жирона 31 34
15 Леванте 31 33
16 Сельта 31 32
17 Вильярреал 31 30
18 Вальядолид 31 30
19 Райо Вальекано 31 27
20 Уэска 31 24
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"Атлетико" летом может продать Диего Косту

Нападающий "Атлетико" Диего Коста может покинуть команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает AS, руководство мадридского клуба заинтересовано в продаже игрока.

Сам Коста хочет остаться в "Атлетико", контракт с которым рассчитан до 2021 года.

Коста в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 16 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.
Теги: Коста Атлетико Ла Лига
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