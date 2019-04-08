"Атлетико" летом может продать Диего Косту

Нападающий "Атлетико" Диего Коста может покинуть команду в летнее трансферное окно.Как сообщает AS, руководство мадридского клуба заинтересовано в продаже игрока.Сам Коста хочет остаться в "Атлетико", контракт с которым рассчитан до 2021 года.Коста в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 16 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.