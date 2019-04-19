Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Б
|32
|46
|8
|Алавес
|32
|45
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|32
|40
|14
|Жирона
|32
|34
|15
|Вильярреал
|32
|33
|16
|Леванте
|32
|33
|17
|Сельта
|32
|32
|18
|Вальядолид
|32
|31
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25
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Винисиус Жуниор нанес серьезную травму своему партнеру по "Реалу"
Защитник "Реала" Альваро Одриосола выбыл до конца сезона.
23-летний футболист на тренировке получил перелом ключицы, столкнувшись с Винисиусом Жуниором, сообщает AS.
В нынешнем сезоне Одриосола провел 14 матчей в чемпионате Испании, в которых сделал 4 голевые передачи.
23-летний футболист на тренировке получил перелом ключицы, столкнувшись с Винисиусом Жуниором, сообщает AS.
В нынешнем сезоне Одриосола провел 14 матчей в чемпионате Испании, в которых сделал 4 голевые передачи.
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