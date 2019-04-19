Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Реал Сосьедад
Леганес
Эспаньол
Эйбар
Жирона
Вильярреал
Леванте
Сельта
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 32 74
2 Атлетико  32 65
3 Реал Мадрид 32 61
4 Севилья 32 52
5 Хетафе 32 51
6 Валенсия 32 49
7 Атлетик Б 32 46
8 Алавес 32 45
9 Бетис 32 43
10 Реал Сосьедад 32 41
11 Леганес 32 41
12 Эспаньол 32 41
13 Эйбар 32 40
14 Жирона 32 34
15 Вильярреал 32 33
16 Леванте 32 33
17 Сельта 32 32
18 Вальядолид 32 31
19 Райо Вальекано 32 27
20 Уэска 32 25
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Винисиус Жуниор нанес серьезную травму своему партнеру по "Реалу"

Защитник "Реала" Альваро Одриосола выбыл до конца сезона.

23-летний футболист на тренировке получил перелом ключицы, столкнувшись с Винисиусом Жуниором, сообщает AS.

В нынешнем сезоне Одриосола провел 14 матчей в чемпионате Испании, в которых сделал 4 голевые передачи.
Теги: Ла Лига Винисиус Реал
Сегодня, 18:52
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