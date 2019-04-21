Массимилиано Аллегри повторил достижение тренера "Реала" Муньоса 1965 года

"Ювентус" в матче 33-го тура чемпионата Италии обыграл "Фиорентину".Пять последних сезонов команду возглавляет Массимилиано Аллегри. Он стал вторым тренером в истории, кому удалось выиграть пять чемпионств подряд в чемпионатах "большой пятерки".Первым это сделал Мигель Муньос. Его "Реал" выиграл пять чемпионств с 1961 по 1965 год.