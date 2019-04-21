Массимилиано Аллегри повторил достижение тренера "Реала" Муньоса 1965 года

Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|33
|77
|2
|Атлетико
|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Б
|32
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|33
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|33
|40
|14
|Сельта
|33
|35
|15
|Жирона
|33
|34
|16
|Вильярреал
|32
|33
|17
|Леванте
|32
|33
|18
|Вальядолид
|33
|32
|19
|Райо Вальекано
|33
|28
|20
|Уэска
|33
|26
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"Спорт-Экспресс"
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"Спорт-Экспресс"
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