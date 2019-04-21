Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Реал Сосьедад
Леганес
Эспаньол
Эйбар
Сельта
Жирона
Вильярреал
Леванте
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 33 77
2 Атлетико  33 68
3 Реал Мадрид 32 61
4 Севилья 32 52
5 Хетафе 32 51
6 Валенсия 32 49
7 Атлетик Б 32 46
8 Алавес 33 46
9 Бетис 32 43
10 Реал Сосьедад 33 41
11 Леганес 32 41
12 Эспаньол 32 41
13 Эйбар 33 40
14 Сельта 33 35
15 Жирона 33 34
16 Вильярреал 32 33
17 Леванте 32 33
18 Вальядолид 33 32
19 Райо Вальекано 33 28
20 Уэска 33 26
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Массимилиано Аллегри повторил достижение тренера "Реала" Муньоса 1965 года

"Ювентус" в матче 33-го тура чемпионата Италии обыграл "Фиорентину".

Пять последних сезонов команду возглавляет Массимилиано Аллегри. Он стал вторым тренером в истории, кому удалось выиграть пять чемпионств подряд в чемпионатах "большой пятерки".

Первым это сделал Мигель Муньос. Его "Реал" выиграл пять чемпионств с 1961 по 1965 год.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Аллегри Муньос Реал Ла Лига Серия А
Сегодня, 13:20
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