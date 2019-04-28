Полузащитник "Барселоны" Малком сравнил Месси с Пеле

Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|34
|65
|4
|Севилья
|34
|55
|5
|Хетафе
|34
|55
|6
|Валенсия
|34
|52
|7
|Атлетик Б
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Эспаньол
|34
|43
|10
|Бетис
|34
|43
|11
|Леганес
|35
|42
|12
|Реал Сосьедад
|34
|41
|13
|Эйбар
|34
|40
|14
|Вильярреал
|34
|39
|15
|Сельта
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Вальядолид
|35
|35
|18
|Жирона
|34
|34
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|34
|28
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
01:32
Лионель Месси побил рекорд "Барселоны" по чемпионским титулам и вывел на поле сыновей (видео) (1)
Лионель Месси побил рекорд "Барселоны" по чемпионским титулам и вывел на поле сыновей (видео) (1)
Вчера, 23:53
Илья Чебану: все разногласия ушли из "Локомотива"
Илья Чебану: все разногласия ушли из "Локомотива"
Вчера, 23:28
Тренер "Шальке": возможно, нам сегодня повезло
Тренер "Шальке": возможно, нам сегодня повезло
Вчера, 23:04
Григорян штурмует ФНЛ. Анонс 34-го тура ФНЛ (2)
Григорян штурмует ФНЛ. Анонс 34-го тура ФНЛ (2)
Вчера, 22:25
Олег Иванов: утка на поле? Нобель Арустамян закинул (3)
Олег Иванов: утка на поле? Нобель Арустамян закинул (3)
Вчера, 21:29
"Севилья" в твиттере: эй, АПЛ, если никто из ваших команд не хочет занимать 4-е место, можете отдать его нам? (2)
"Севилья" в твиттере: эй, АПЛ, если никто из ваших команд не хочет занимать 4-е место, можете отдать его нам? (2)
Вчера, 21:22
Николай Комличенко - лучший бомбардир чемпионата Чехии! До рекорда не хватило 1 гола (3)
Николай Комличенко - лучший бомбардир чемпионата Чехии! До рекорда не хватило 1 гола (3)
Вчера, 21:19
Люсьен Фавр: гонка за титул в бундеслиге завершена (2)
Люсьен Фавр: гонка за титул в бундеслиге завершена (2)
Вчера, 21:03
"Рома" на своем поле разгромила "Кальяри"
"Рома" на своем поле разгромила "Кальяри"
Вчера, 20:54
"Динамо" и "Ахмат" не забили голов (9)
"Динамо" и "Ахмат" не забили голов (9)
Вчера, 20:29
Маурисио Почеттино: мы должны смотреть вперёд, нельзя долго думать об игре с "Вест Хэмом"
Маурисио Почеттино: мы должны смотреть вперёд, нельзя долго думать об игре с "Вест Хэмом"
Вчера, 20:19
Зинедин Зидан: слухи про мою власть в "Реале" - неправда, я не главный даже у себя дома (1)
Зинедин Зидан: слухи про мою власть в "Реале" - неправда, я не главный даже у себя дома (1)
Вчера, 19:21
"Вулверхэмптон" поднялся на седьмое место в АПЛ
"Вулверхэмптон" поднялся на седьмое место в АПЛ
Вчера, 19:18
"Атлетико" благодаря автоголу обыграл "Вальядолид"
"Атлетико" благодаря автоголу обыграл "Вальядолид"
Вчера, 19:08
СМИ: "Спартак" вправе расстаться с Глушаковым за ползарплаты (2)
СМИ: "Спартак" вправе расстаться с Глушаковым за ползарплаты (2)
Вчера, 18:52
Валерий Карпин: "Ростов" пять 500-процентных моментов не забил (8)
Валерий Карпин: "Ростов" пять 500-процентных моментов не забил (8)
Вчера, 18:39
Ещё повоюем. «Анжи» отобрал очки у «Ростова»
Ещё повоюем. «Анжи» отобрал очки у «Ростова»
Вчера, 18:38
"Боруссия" дома проиграла "Шальке" (1)
"Боруссия" дома проиграла "Шальке" (1)
Вчера, 18:23
"Ростов" не смог обыграть "Анжи" (18)
"Ростов" не смог обыграть "Анжи" (18)
Вчера, 18:01
"Динамо" – "Ахмат": стали известны стартовые состав
"Динамо" – "Ахмат": стали известны стартовые состав
Вчера, 17:46
Карим Бензема пропустит ближайший матч из-за травмы
Карим Бензема пропустит ближайший матч из-за травмы
Вчера, 17:28
Борис Игнатьев - о шансах "Зенита на победу в РПЛ: вспомните времена Манчини, когда тоже был отрыв, а потом вдруг пошел сбой (7)
Борис Игнатьев - о шансах "Зенита на победу в РПЛ: вспомните времена Манчини, когда тоже был отрыв, а потом вдруг пошел сбой (7)
Вчера, 17:21
Жировым интересуются несколько клубов Бундеслиги
Жировым интересуются несколько клубов Бундеслиги
Вчера, 17:10
Певица Юлианна Караулова назвала Джикию легендой футбола (12)
Певица Юлианна Караулова назвала Джикию легендой футбола (12)
Вчера, 16:49
"Вест Хэм" добился гостевой победы над "Тоттенхэмом"
"Вест Хэм" добился гостевой победы над "Тоттенхэмом"
Вчера, 16:44
Валерий Гладилин: Кононов пока не поставил игру, которую хотел (3)
Валерий Гладилин: Кононов пока не поставил игру, которую хотел (3)
Вчера, 16:14
"Атлетик" и "Алавес" сыграли вничью
"Атлетик" и "Алавес" сыграли вничью
Вчера, 15:56
"Анжи" - "Ростов": команды огласили составы
"Анжи" - "Ростов": команды огласили составы
Вчера, 15:43
Агент Ташаева: уход Александра из "Спартака"? Впервые слышу (5)
Агент Ташаева: уход Александра из "Спартака"? Впервые слышу (5)
Вчера, 15:01
Поль Погба согласовал контракт с "Реалом"
Поль Погба согласовал контракт с "Реалом"
Полузащитник "Барселоны" Малком сравнил Месси с Пеле
Бразильский хавбек каталонской "Барселоны" Малком рассказал о таланте партнера по команде Лионеля Месси.
Он назвал капитана сине-гранатовых невероятным футболистом.
"То, что делает Месси, продолжает удивлять меня. Никогда не угадаешь, что он сможет показать еще. Когда ты на поле с ним, испытываешь уникальное чувство", — сказал Малком.
Но поставил форварда на второе место после знаменитого бразильца Пеле.
"Месси будет считаться лучшим после Пеле. Хотя сначала я сомневался в этом, но изменил мнение, когда начал играть с ним бок о бок. Теперь я нахожусь рядом с Месси, вижу, как он работает каждый день. На данный момент нон стал лучшим действующим игроком мира, способным решить исход матча за пару минут", — сказал Малком в интервью Esporte Interativo.
"Газета.ру"
Он назвал капитана сине-гранатовых невероятным футболистом.
"То, что делает Месси, продолжает удивлять меня. Никогда не угадаешь, что он сможет показать еще. Когда ты на поле с ним, испытываешь уникальное чувство", — сказал Малком.
Но поставил форварда на второе место после знаменитого бразильца Пеле.
"Месси будет считаться лучшим после Пеле. Хотя сначала я сомневался в этом, но изменил мнение, когда начал играть с ним бок о бок. Теперь я нахожусь рядом с Месси, вижу, как он работает каждый день. На данный момент нон стал лучшим действующим игроком мира, способным решить исход матча за пару минут", — сказал Малком в интервью Esporte Interativo.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.