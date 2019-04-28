Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Эспаньол
Бетис
Леганес
Реал Сосьедад
Эйбар
Вильярреал
Сельта
Леванте
Вальядолид
Жирона
Уэска
Райо Вальекано
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 35 83
2 Атлетико  35 74
3 Реал Мадрид 34 65
4 Севилья 34 55
5 Хетафе 34 55
6 Валенсия 34 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Эспаньол 34 43
10 Бетис 34 43
11 Леганес 35 42
12 Реал Сосьедад 34 41
13 Эйбар 34 40
14 Вильярреал 34 39
15 Сельта 35 37
16 Леванте 35 37
17 Вальядолид 35 35
18 Жирона 34 34
19 Уэска 34 29
20 Райо Вальекано 34 28
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Новости партнеров

Полузащитник "Барселоны" Малком сравнил Месси с Пеле

Бразильский хавбек каталонской "Барселоны" Малком рассказал о таланте партнера по команде Лионеля Месси.

Он назвал капитана сине-гранатовых невероятным футболистом.

"То, что делает Месси, продолжает удивлять меня. Никогда не угадаешь, что он сможет показать еще. Когда ты на поле с ним, испытываешь уникальное чувство", — сказал Малком.

Но поставил форварда на второе место после знаменитого бразильца Пеле.

"Месси будет считаться лучшим после Пеле. Хотя сначала я сомневался в этом, но изменил мнение, когда начал играть с ним бок о бок. Теперь я нахожусь рядом с Месси, вижу, как он работает каждый день. На данный момент нон стал лучшим действующим игроком мира, способным решить исход матча за пару минут", — сказал Малком в интервью Esporte Interativo.

"Газета.ру"
Теги: Малком Месси Пеле Барселона Ла Лига
Сегодня, 08:16
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#1  Играл с Сашей Головнем   (Сегодня, 08:31)
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Третий после Пеле и Марадоны. Видел игру всех этих футболистов, и поэтому могу сравнивать. Пеле - трехкратный чемпион мира, мог играть на любой позиции, даже на вратарской. Марадона был лидером команд, в которых играл (сделал середняк Наполи 2-х кратным чемпионом Италии и сборную Аргентины чемпионом мира). Месси в великолепной по составу Барселоне поднял ею на вершину. Когда Месси станет чемпионом мира по футболу, то по праву станет вторым в мире после Пеле.
Регистрация: 7.01.2017 [жалоба]
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