Полузащитник "Барселоны" Малком сравнил Месси с Пеле

Бразильский хавбек каталонской "Барселоны" Малком рассказал о таланте партнера по команде Лионеля Месси.Он назвал капитана сине-гранатовых невероятным футболистом."То, что делает Месси, продолжает удивлять меня. Никогда не угадаешь, что он сможет показать еще. Когда ты на поле с ним, испытываешь уникальное чувство", — сказал Малком.Но поставил форварда на второе место после знаменитого бразильца Пеле."Месси будет считаться лучшим после Пеле. Хотя сначала я сомневался в этом, но изменил мнение, когда начал играть с ним бок о бок. Теперь я нахожусь рядом с Месси, вижу, как он работает каждый день. На данный момент нон стал лучшим действующим игроком мира, способным решить исход матча за пару минут", — сказал Малком в интервью Esporte Interativo.