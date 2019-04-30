Капитан "Барселоны" Лионель Месси получит Крест святого Георгия, который считается одной из самых престижных наград в Каталонии, сообщает пресс-служба клуба.С 1981 года данная награда ежегодно вручается в Каталонии людям, которые своими усилиями и достижениями оказывали помощь сообществу Испании.