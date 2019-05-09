Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Эспаньол
Алавес
Эйбар
Леганес
Бетис
Вильярреал
Сельта
Леванте
Вальядолид
Жирона
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 36 83
2 Атлетико  36 74
3 Реал Мадрид 36 68
4 Хетафе 36 58
5 Севилья 36 55
6 Валенсия 36 55
7 Атлетик Б 36 50
8 Реал Сосьедад 36 47
9 Эспаньол 36 47
10 Алавес 36 47
11 Эйбар 36 46
12 Леганес 36 45
13 Бетис 36 44
14 Вильярреал 36 40
15 Сельта 36 40
16 Леванте 36 40
17 Вальядолид 36 38
18 Жирона 36 37
19 Райо Вальекано 36 31
20 Уэска 36 30
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СМИ: Куман может сменить Вальверде в "Барселоне"

Нынешний главный тренер сборной Голландии Роналд Куман с высокой долей вероятности может возглавить "Барселону" летом, информирует Diario Sport, ссылаясь на телеканал La Sexta.

По информации СМИ, совет директоров "Барселоны" проведет собрание, на котром обсудят будущее Вальверде после финала Кубка Испании с "Валенсией" (25 мая). Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг также входит в список возможных сменщиков Вальверде.

Куман возглавляет сборную Голландии с февраля 2018 года.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Куман Вальверде Барселона Ла Лига
Вчера, 22:39
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