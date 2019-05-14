"Уэска" объявила об уходе Родригеса с поста главного тренера по окончании сезона

Главный тренер "Уэски" Франсиско Родригес покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщает официальный сайт клуба.40-летний специалист ранее также тренировал "Альмерию", "Мурсию", "Луго" и "Кордобу". Родригес возглавил "Уэску" 10 октября 2018 года. Команда ранее досрочно вылетела из высшего дивизиона.За тур до финиша "Уэска" занимает последнее место в чемпионате Испании – 30 очков в 37 матчах.