Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Валенсия
Хетафе
Севилья
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Эспаньол
Бетис
Алавес
Эйбар
Леганес
Вильярреал
Леванте
Вальядолид
Сельта
Жирона
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 37 86
2 Атлетико  37 75
3 Реал Мадрид 37 68
4 Валенсия 37 58
5 Хетафе 37 58
6 Севилья 37 56
7 Атлетик Б 37 53
8 Реал Сосьедад 37 50
9 Эспаньол 37 50
10 Бетис 37 47
11 Алавес 37 47
12 Эйбар 37 46
13 Леганес 37 45
14 Вильярреал 37 43
15 Леванте 37 43
16 Вальядолид 37 41
17 Сельта 37 40
18 Жирона 37 37
19 Райо Вальекано 37 31
20 Уэска 37 30
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"Уэска" объявила об уходе Родригеса с поста главного тренера по окончании сезона

Главный тренер "Уэски" Франсиско Родригес покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

40-летний специалист ранее также тренировал "Альмерию", "Мурсию", "Луго" и "Кордобу". Родригес возглавил "Уэску" 10 октября 2018 года. Команда ранее досрочно вылетела из высшего дивизиона.

За тур до финиша "Уэска" занимает последнее место в чемпионате Испании – 30 очков в 37 матчах.
Теги: Уэска Родригес
Сегодня, 08:04
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