Месси: мы должны извиниться за то, что не боролись в Ливерпуле, а не за то, что не выиграли

Форвард "Барселоны" Лионель Месси сказал, что есть, в чём винить игроков за поражение от "Ливерпуля", и поддержал наставника Вальверде:- Мы должны извиниться за то, что мы не боролись в Ливерпуле, а не за то, что не выиграли.Тренер? Я бы хотел, чтобы Вальверде продолжил работать. Вам может нравиться или не нравиться то, как мы играем, но в прошлом сезоне мы сделали дубль и можем сделать это снова.Золотая бутса? Если честно, я не думаю об этом. Мы все еще приходим в себя после того, что случилось в Ливерпуле, я так точно, поэтому не думаю о личных наградах.