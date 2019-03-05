Месси: мы должны извиниться за то, что не боролись в Ливерпуле, а не за то, что не выиграли

Форвард "Барселоны" Лионель Месси сказал, что есть, в чём винить игроков за поражение от "Ливерпуля", и поддержал наставника Вальверде:

- Мы должны извиниться за то, что мы не боролись в Ливерпуле, а не за то, что не выиграли.

Тренер? Я бы хотел, чтобы Вальверде продолжил работать. Вам может нравиться или не нравиться то, как мы играем, но в прошлом сезоне мы сделали дубль и можем сделать это снова.

Золотая бутса? Если честно, я не думаю об этом. Мы все еще приходим в себя после того, что случилось в Ливерпуле, я так точно, поэтому не думаю о личных наградах.

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Теги: Барселона Месси Ливерпуль Вальверде
Сегодня, 21:51
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