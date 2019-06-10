"Атлетико" готов купить хавбека "Бетиса" за 40 млн евро

Хавбек испанского "Бетиса" Серхио Каналес планирует покинуть клуб в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает COPE.Как утверждает источник, 28-летним полузащитником заинтересовался мадридский "Атлетико".Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне планирует укрепить среднюю линию команды.Однако клуб из Севильи не хочет расставаться со своим игроком, поэтому требует у "Атлетико" €40 млн.Отмечается, что мадридский клуб готов отдать такую сумму за футболиста.Каналес выступает за "Бетис"с 2018 года.В завершившемся сезоне он сыграл в 32 матчах чемпионата Испании, став автором семи голов и двух результативных передач.=