"Атлетико" готов купить хавбека "Бетиса" за 40 млн евро

Хавбек испанского "Бетиса" Серхио Каналес планирует покинуть клуб в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает COPE.

Как утверждает источник, 28-летним полузащитником заинтересовался мадридский "Атлетико".

Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне планирует укрепить среднюю линию команды.

Однако клуб из Севильи не хочет расставаться со своим игроком, поэтому требует у "Атлетико" €40 млн.

Отмечается, что мадридский клуб готов отдать такую сумму за футболиста.

Каналес выступает за "Бетис"с 2018 года.

В завершившемся сезоне он сыграл в 32 матчах чемпионата Испании, став автором семи голов и двух результативных передач.=

"Газета.ру"
Теги: Атлетико Бетис Ла Лига
Сегодня, 16:37
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