"Барселона" хочет приобрести и Неймара, и Гризманна

"Барселона" намерена приобрести двух нападающих в текущее трансферное окно. Как утверждает Diario Sport, каталонский клуб хочет подписать форварда "Атлетико" Антуана Гризманна и футболиста "ПСЖ" Неймара.Сине-гранатовым придется заплатить 120 миллионов евро за Гризманна. Трансфер Неймара оценивается в 100 миллионов евро – кроме того, каталонцы хотят включить в сделку форварда Филиппе Коутинью. Оба игрока готовы пойти на понижение зарплаты ради перехода в "Барселону".