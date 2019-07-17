"Реал" готов продать Иско за € 80 млн

Полузащитник "Реала" Иско всё ещё может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.Как сообщает AS, "Королевский клуб" будет готов расстаться с 27-летним хавбеком, если получит по нему предложение в размере € 80 млн. При таком развитии событий "сливочные" откажутся от продажи Хамеса Родригеса, который последние два года провёл в аренде в "Баварии", и постараются сохранить его на "Сантьяго Бернабеу".Иско является воспитанником "Валенсии". В 2011 году он перешёл из стана "летучих мышей" в "Малагу". Ещё через два года хавбек оказался в "Реале". В сезоне-2018/19 Иско принял участие в 37 матчах в турнирах на клубном уровне, забил шесть голов и сделал одну голевую передачу. Соглашение футболиста со "сливочными" действует до лета 2021 года.