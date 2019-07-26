Тибо Куртуа: я думаю, теперь ясно, кто является номером один в команде

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа без лишней скромности оценил свои действия в матче Международного кубка чемпионов против "Арсенала". Бельгиец похвалился успехами в сохранении низкой жировой составляющей организма и порассуждал о своей замечательной форме.



— Я думаю, теперь ясно, кто является номером один в команде. Я чувствую себя сильнее, чем когда-либо. Я очень хорошо готовлюсь к сезону, хорошо тренируюсь, я в порядке. После прошлого сезона процент жира в моем теле был на уровне 8,8 процента. Я вернулся этим летом с показателем 8,1 процента, что является хорошим результатом после месячного отпуска. Я чувствую себя хорошо, надеюсь, что продолжу в том же духе, — передает слова футболиста Nieuwsblad.