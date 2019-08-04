"Марсель" проявляет интерес к Хамесу Родригесу

Форвард сборной Колумбии и мадридского "Реала" Хамес Родригес может перейти во французский "Марсель", сообщает Marca.По информации издания, руководство бело-голубых контактирует по поводу трансфера футболиста с представителями "сливочных". Стоит отметить, что другими претендентами на спортсмена являются "Атлетико" и "Наполи". Важно, что переговоры всех желающих приобрести игрока длятся уже не первую неделю из-за вопроса цены трансфера, так что "южанам" придется выложить серьезную сумму, если они хотят видеть колумбийца в стане команды.В предыдущем сезоне Хамес провел в составе "Баварии" 28 матчей и забил 7 голов.