Эрнесто Вальверде: не знаю, продаст "Барселона" кого-то или нет, но конкуренция будет большая

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде не подтвердил и не опроверг информацию о том, что полузащитник Артуро Видаль и еще ряд футболистов могут покинуть каталонский клуб."В полузащите довольно много игроков, посмотрим, что произойдет. Я не знаю, купим ли мы кого-то или продадим. В этом году будет больше конкуренции", — цитирует Вальверде Goal.