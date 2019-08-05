"Реал" готов отдать за Погба Хамеса Родригеса и 27 млн

Мадридский "Реал" все еще рассчитывает осуществить трансфер полузащитника сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, передает The Times.Один из предложений, которые испанцы сделали англичанам, было таким — ?27 млн и Хамес Родригес. Однако в "Манчестер Юнайтед" такую сделку отклонили.В СМИ появилась информация, что трансфер полузащитника может обойтись "Реалу" приблизительно в ?300 млн. В эту сумму входит и сама сумма трансфера, и зарплата игрока, и процент агенту Погба. Сообщается, что мадридский клуб не готов столько платить.