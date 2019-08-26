"ПСЖ" требует "Реал" включить Винисиуса в сделку по Неймару

Нападающий "ПСЖ" Неймар может продолжить карьеру в мадридском "Реале", сообщает AS со ссылкой на телепередачу Jugones.По информации источника, парижане готовы продать 27-летнего бразильского футболиста, если "Реал" включит в сделку нападающего Винисиуса Жуниора. При этом "Пари Сен-Жермен" не рассматривает вариант с арендой Винисиуса, а планирует совершить полноценный трансфер игрока.Напомним, Неймар ранее изъявил желание покинуть "ПСЖ" в летнее трансферное окно.