Икер Касильяс устроил опрос в твиттере: мадридские болельщики хотят вернуть Криштиану Роналду

Бывший вратарь "Реала" Икер Касильяс в социальной сети "твиттер" опубликовал опрос на тему трансферов мадридского клуба.

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Испанец, который с 2015 года выступает за "Порту", спросил у болельщиков "сливочных", каким футболистом нужно усилить "Реал", предложив три варианта ответа: "Подписать Неймара", "Подписать Погба" или "Вернуть Роналду".Большинство болельщиков испанской команды проголосовало за то, чтобы вернуть Роналду в стан "Королевского клуба". За этот вариант проголосовали 64% болельщиков, а за переход Погба отдали свои голоса 22% респондентов. Ещё меньше оказалось тех, кто отдал свой голос за приобретение бывшего форварда "Барселоны" Неймара, который ныне играет в составе "ПСЖ" (14%).