Полузащитник Арда Туран получил 2 года и 8 месяцев условно
Полузащитник «Истанбул Башакшехир» Арда Туран, который принадлежит «Барселоне», получил условный срок.
Фото: AFP 2019 / LLUIS GENE
Его осудили за стрельбу из пистолета, незаконное хранение оружия и преднамеренное нападение. В октябре прошлого года в одном из ночных клубов Стамбула футболист начал приставать к женщине, которая является женой певца Беркая Шахина. В результате драки с артистом Туран сломал ему нос. Затем он пришёл в больницу к пострадавшему с пистолетом, извинившись и предложив пристрелить себя, однако ничем серьёзным этот инцидент не увенчался, сообщает BBC. Теперь по решению суда футболист получил 2 года и 8 месяцев условно.
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