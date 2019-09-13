Роман Павлюченко: пока Черышев откровенно проваливает матчи, но Денис ещё не достиг своего пика
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева пока рано называть возрастным футболистом и он может ещё прибавить в мастерстве.
"Пока он откровенно проваливает матчи. К примеру, это мы видели в игре с Казахстаном. Но глупо соглашаться с теми, кто заявляет, что его лучшие годы уже позади. Я в этом возрасте только переехал в Англию. Это рассвет. Денис ещё не достиг своего пика, проделав только половину пути", — цитирует Павлюченко "RT на русском".
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