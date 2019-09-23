Эрнесто Вальверде: надеемся, что Дембеле продемонстрирует свой талант на поле

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде выразил уверенность в нападающем команды Усмане Дембеле. Сегодня восстановившийся после травмы француз был включен в заявку каталонцев на матч шестого тура Ла Лиги против "Вильярреала"."Дембеле — игрок, способный вывести соперника из равновесия, он может многое нам дать. Усман обладает качеством, и мы надеемся, что он продемонстрирует весь свой талант на поле", — цитирует Вальверде Sport.es.