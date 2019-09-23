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Эрнесто Вальверде: надеемся, что Дембеле продемонстрирует свой талант на поле

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде выразил уверенность в нападающем команды Усмане Дембеле. Сегодня восстановившийся после травмы француз был включен в заявку каталонцев на матч шестого тура Ла Лиги против "Вильярреала".

"Дембеле — игрок, способный вывести соперника из равновесия, он может многое нам дать. Усман обладает качеством, и мы надеемся, что он продемонстрирует весь свой талант на поле", — цитирует Вальверде Sport.es.

Sport24.ru


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Теги: Дембеле Вальверде Барселона Ла Лига
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