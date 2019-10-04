Дженнаро Гаттузо: "Золотого мяча" достойны два игрока с другой планеты - Роналду и Месси

Бывший футболист "Милана" и сборной Италии Дженнаро Гаттузо рассказал, кто, по его мнению, достоин получить "Золотой мяч".



"Золотого мяча" достойны два игрока с другой планеты — Роналду и Месси. Это самые сильные игроки в мире.



За последние 10 или 11 лет "Золотой мяч" почти всегда доставался кому-то из этой пары.



Справедливо, если один из них снова получит его", — сказал Гаттузо в программе "Инсайдеры".