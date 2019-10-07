Пике обвиняют в умышленном получении желтой карточки для "обнуления" перед эль-класико

Защитник "Барселоны" Жерар Пике подозревается в умышленном получении желтой карточки в матче 8-го тура Ла Лиги против "Севильи" (4:0).Пике заработал предупреждение на 85-й минуте матча, и эта желтая карточка стала для него 5-й в сезоне, что автоматически влечет за собой одноматчевую дисквалификацию: Жерар пропустил игру 9-го тура против "Эйбара". В то же время он избежал возможности пропустить из-за дисквалификации эль-класико: в 10-м туре "Барса" примет на своем поле "Реал".Как утверждает ряд испанских СМИ, действия Пике были преднамеренными: карточку он получал на 85-й минуте при счете 4:0 в пользу "Барселоны".